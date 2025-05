Sylvie Meis denkt noch jeden Tag an ihre Krebserkrankung

Sylvie Meis (47) hat einen intimen Einblick in das schwerste Jahr ihres Lebens gewährt. Im April 2009, nur wenige Tage nach ihrem Geburtstag, erhielt sie mit gerade einmal 31 Jahren die niederschmetternde Diagnose Brustkrebs. Die schicksalhafte Entdeckung eines kleinen Knotens in ihrer Brust fühlte sich laut der Moderatorin an wie ein "Erdbeben". Im Podcast "May Way" sprach sie nun offen darüber, wie diese Zeit ihr Leben geprägt hat. "Ich denke jeden Tag an den Krebs", verriet sie emotional und berichtet, wie ihr hartnäckiger Wille damals ihr Leben rettete – da sie entgegen dem Rat ihres Arztes auf einen Eingriff bestand. "Ihr Sturkopf, sagte mein Arzt damals zu meinem Mann, hat ihr wahrscheinlich das Leben gerettet."

Das besagte Jahr war äußerst turbulent für Sylvie: Gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Rafael van der Vaart (42) und ihrem dreijährigen Sohn Damian lebte sie in Madrid. Beruflich ging es steil bergauf, unter anderem als Jurorin bei Das Supertalent. Doch die Krankheit stellte alles auf den Kopf. Neben den körperlichen und emotionalen Herausforderungen der Behandlung zeigte sich Sylvie beeindruckend stark: Bereits kurz nach ihrer Operation moderierte sie wieder, zuerst mit Perücke, später mit mutiger Kurzhaarfrisur, obwohl sie sich noch in der Chemotherapie befand. Diese Stärke, so Sylvie, habe sie nachhaltig geprägt und zu der Frau gemacht, die sie heute ist.

Die Krankheit beeinflusste allerdings auch das Privatleben der 47-Jährigen. Ihr Ex-Mann Rafael van der Vaart sei damals eine große Stütze gewesen, doch die Dynamik ihrer Beziehung veränderte sich. Sylvie begann, sich beruflich unabhängig zu machen und jede Chance zu ergreifen, die sich ihr bot. "Ich habe mich gefragt, wer diese Sylvie eigentlich ist? Nur die Frau eines berühmten Mannes oder kann ich das selbst eigentlich auch schaffen?", so Sylvie in dem Podcast.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis

Getty Images Sylvie Meis und Rafael van der Vaart, 2010

