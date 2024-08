Die Ex-YouTube-Chefin Susan Wojcicki (†56) ist verstorben

Susan Wojcicki (✝56) war bis 2023 die Chefin der Video-Plattform YouTube. Nun wird bekannt: Die Geschäftsfrau ist im Alter von nur 56 Jahren verstorben! "Mit tiefer Traurigkeit teile ich die Nachricht vom Tod von Susan Wojcicki", verkündet ihr Ehemann Dennis Troper auf Facebook. Er führt weiter aus: "Meine geliebte Frau von 26 Jahren und Mutter unserer fünf Kinder hat uns heute verlassen, nachdem sie zwei Jahre lang mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs gelebt hat." Susan hatte sich im vergangenen Jahr von ihrem Chefposten zurückgezogen, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren.

Bevor sie sich als YouTube-Chefin einen Namen machte, arbeitete die hochkarätige Managerin unter anderem auch bei Google. Ihr damaliger Kollege und Google-Chef Sundar Pichai nimmt auf X Anteil an ihrem Ableben. "Unglaublich traurig über den Verlust meiner lieben Freundin Susan Wojcicki, die zwei Jahre mit Krebs gelebt hat. Sie ist so wichtig für die Geschichte von Google wie niemand sonst, und es ist schwer, sich die Welt ohne sie vorzustellen", trauert er.

Es ist nicht der erste tragische Vorfall, den die Familie Wojcicki in diesem Jahr bereits verkraften muss. Anfang des Jahres verstarb Susans Sohn Marco. Der Student wurde in seinem Zimmer in der University of California bewusstlos aufgefunden. Sämtliche Versuche, ihn wiederzubeleben, scheiterten – er verstarb an einer Drogenüberdosis.

Getty Images Susan Wojcicki im Oktober 2014

Facebook / Esther Wojcicki Susan Wojcicki mit ihrem Sohn Marco und ihrem Mann Dennis

