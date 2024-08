An diesem Allstars-Dschungelcamp-Kandidaten zweifelt Dr. Bob

In wenigen Tagen startet das Allstars-Dschungelcamp unter dem Motto "Dschungelcamp: Showdown der Dschungel-Legenden". Im Bild-Interview gibt Dr. Bob (74) vorab eine Einschätzung zu den Kandidaten. Einer sticht laut seiner Expertise besonders heraus – und zwar negativ: "Ich bin mir nicht sicher, ob Mola (51) wirklich zurückkommen wollte. Seine Frau ist schwanger, und ich spüre, dass er schnell wieder bei ihr sein möchte. Vielleicht ist er zufrieden damit, einfach nur kurz sein Gesicht zu zeigen und dann als Erster rauszufliegen."

Kader Loth (51) kommt bei dem Kult-Arzt auch nicht besonders gut weg. "Kader scheint sich mehr um ihr Äußeres als um ihre innere Stärke zu kümmern. Sie hat mir gesagt, dass sie es dieses Mal anders machen will, aber ich glaube nicht, dass sie das innere Feuer hat, um es bis ins Finale zu schaffen", erklärt Dr. Bob weiter in dem Interview. Bei Sarah Knappik (37) sieht der Mediziner ein anderes Problem: "Das Muttersein gibt ihr zwar Kraft, aber es ist auch ihre größte Schwäche. Sie wird ständig an ihre kleine Tochter denken, und das könnte sie dazu bringen, das Camp früher zu verlassen." Bei Georgina Fleur (34) könnte der mangelnde Alkohol ein Problem im Camp werden.

Besonders begeistert ist Dr. Bob hingegen von Thorsten Legat (55) und Hanka Rackwitz (55) – sie sind seine Favoriten: "Beide haben die nötige Erfahrung und wissen, wie sie das Spiel spielen müssen. Wenn Thorsten und Hanka es schaffen, ihre Emotionen im Griff zu behalten und die richtigen Entscheidungen zu treffen, könnten sie den Sieg holen."

RTL / Stefan Gregorowius Mola Adebisi, Dschungelcamp-Allstar

RTL / Stefan Gregorowius Thorsten Legat, Dschungelcamp-Legende

