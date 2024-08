Tinder und Co.: Diese Stars wurden auf Dating-Apps gesperrt

Auch die Stars und Sternchen dieser Welt sehnen sich nach der großen Liebe. Wenn es im realen Leben einfach nicht mit dem Richtigen oder der Richtigen funktionieren will, müssen härtere Geschütze aufgefahren werden: Dating-Apps! Vor allem für die Hollywood-Größen sind Plattformen wie Tinder, Bumble, Raya und Co. allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn regelmäßig wurden die Profile der Promis bereits gesperrt. Grund dafür ist meistens der Verdacht, dass sich hinter den Profilen nicht der echte Star befinden könnte. So war es unter anderem auch bei Popstar Sam Smith (32), wie im Gespräch mit ET hervorgeht: "Ich habe einmal Tinder benutzt, ich glaube, ich wurde von Tinder rausgeschmissen. Bei Hinge wurde ich rausgeschmissen, weil sie dachten, dass ich nicht ich selbst bin. Nun, ich habe mein Profil nicht verifiziert, also hätte ich das tun sollen."

Von dieser Thematik kann auch Lewis Capaldi (27) ein Lied von singen. "Ich wurde gerade aus Tinder rausgeschmissen, weil die Leute denken, ich sei ein Fake, ich wurde aus Bumble, Tinder und Hinge rausgeschmissen", plauderte er im Podcast "Diary of a CEO" aus. Ein Bekannter des "Someone You Loved"-Interpreten gab ihm den Rat, sich die Dating-App Feeld herunterzuladen. Lewis merkte allerdings ziemlich schnell, dass ihm die Plattform überhaupt nicht zusagte: "Es ist so sexuell, es ist unglaublich. Es dreht sich alles um Perversionen und BDSM, und ich denke: Das ist viel mehr als das, worauf ich Lust habe." Wer nun glaubt, dass dieses Schicksal nur Männern ereilen kann, liegt falsch! Auch Sharon Stones (66) Dating-Profil wurde bereits gesperrt – Bumble entzog der Schauspielerin kurzerhand das Recht, online zu daten, weil andere Nutzer ihr Profil mehrfach meldeten. "Hey Bumble, ist es ausgrenzend, ich zu sein? Schließt mich nicht aus", postete sie damals auf X.

Auf einigen prominenten Pärchen scheint der Dating-App-Fluch allerdings nicht zu liegen. Beispielsweise auf Lily Allen (39) und David Harbour (49). Die Sängerin und der Schauspieler lernten sich nämlich online kennen und lieben, wie der Stranger Things-Star in der Show "Late Late Show mit James Corden" erzählte: "Wir haben uns über eine dieser Dating-Apps kennengelernt und dann hatten wir ein Date in London. Sie [Lily] behauptet, sich auf den ersten Blick in mich verliebt zu haben."

Sharon Stone, Schauspielerin

David Harbour und Lily Allen, 2022

