Täuschung? Zayn Malik wurde von Dating-App Tinder verbannt

Zayn Malik (31) hat wohl Pech in Sachen Dating. Von seiner Ex Gigi Hadid (29) ist der einstige One Direction-Star seit mittlerweile rund drei Jahren getrennt. Seither bestreitet er seinen Alltag allein. Um die Liebe zu finden, probierte er bereits Dating-Apps wie Tinder aus. "Es war nicht sehr erfolgreich für mich, wenn ich ehrlich bin", gesteht der Sänger gegenüber Nylon Magazine. Der Grund: Andere Nutzer gingen davon aus, er sei nicht der echte Zayn und wolle seine wahre Identität verschleiern! "Sie sagten: 'Warum benutzt du die Bilder von Zayn Malik?' Ich wurde ein- oder zweimal rausgeschmissen", plaudert er aus.

Doch wirklich eilig hat es der "Dusk Till Dawn"-Interpret mit dem Finden einer neuen Partnerin ohnehin nicht. "Ich bin wirklich zufrieden und glücklich damit, zum ersten Mal in meinem Leben Single zu sein", stellt er klar. Zayn war von 2011 bis 2015 mit Little Mix-Star Perrie Edwards (30) liiert und sogar verlobt. "Ich dachte, ich wüsste etwas über das Leben, weil ich 21 war. Ich durfte rechtlich alles machen, aber ich hatte keine Ahnung", erinnert sich der Brite. Im Anschluss datete er Gigi und bekam ein Kind mit dem Model. 2021 zerbrach ihre Liebe jedoch. Auch in dieser Beziehung nahm er sich nur wenig Zeit, um sich selbst kennenzulernen. Wenn er das nächste Mal jemanden kennenlernt, wolle er nichts überstürzen, beteuert Zayn.

Zudem ist dem Vater seine Privatsphäre besonders wichtig. Gemeinsam mit seiner Tochter Khai (3) lebt Zayn sehr zurückgezogen und bodenständig in Pennsylvania. "Ich lebe jetzt seit fünf oder sechs Jahren auf meiner Farm. Ich habe Hühner, ein paar Schildkröten, Hunde und Katzen. Wenn ich die Zeit habe, werde ich sie zu einer richtigen Farm ausbauen, aber es ist eine Menge Arbeit, sich um eine Menge Tiere zu kümmern", erzählte er im Gespräch mit dem Radiosender Capital FM.

Instagram / zayn Zayn Malik, Sänger

ActionPress/Backgrid Zayn Malik und Gigi Hadid mit Tochter Khai, 2021 in Manhattan

