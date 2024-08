Daran starb die TikTokerin Kyle Marisa Roth (†36) im April

Es kommen mehr Details ans Licht: Knapp vier Monate nach dem überraschenden Tod von Kyle Marisa Roth ist nun bekannt, woran die TikTokerin starb. In dem Autopsiebericht, der TMZ vorliegt, wird der Tod der Internetbekanntheit als "natürlich" eingestuft. Demnach starb Kyle an Herzrhythmusstörungen aufgrund von Myokardfibrose – was bedeutet, dass sie unter einem unregelmäßigen Herzschlag litt, der durch Vernarbung des Herzmuskels verursacht wurde.

Zudem ergab ihr toxikologischer Bericht laut dem Newsportal wohl keine Anzeichen von Alkohol. Dafür wurde die 36-Jährige aber positiv auf Diphenhydramin und Mitragynin getestet. Ersteres ist ein Schlafmittel aus der Gruppe der Antihistaminika. Bei Zweiterem handelt es sich um einen Naturstoff, der häufig zur Schmerzbehandlung eingesetzt wird.

Die traurige Nachricht über Kyles Ableben hatte ihre Mutter Jacquie Cohen Roth auf ihrem LinkedIn-Account verkündet. "Meine Tochter Kyle ist gestorben. Sie hat einige von euch persönlich und andere durch ihre Aktivität auf einer anderen Social-Media-Plattform berührt. Kyle liebte und lebte leidenschaftlich [...]." Sowohl für die Angehörigen als auch für die Fans kam der Tod der Blondine unerwartet. "Als Familie sind wir immer noch damit beschäftigt, ihr Leben zu feiern und zu würdigen. Wir wissen noch nicht, was genau passiert ist", schrieb ihre Schwester Lindsay auf Social Media.

Anzeige Anzeige

Instagram / thekylemarisa_ Kyle Marisa Roth, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / thekylemarisa_ Kyle Marisa Roth, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de