TV-Star Tammy Slaton feiert Gewichtsverlust mit Freudentanz

Tammy Slaton (38) möchte ihre Erfolge wohl gebührend zelebrieren. Die "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit legt seit Monaten eine beeindruckende Abnehmreise hin. Ihren Followern gibt sie immer wieder Updates zu ihrer Abnahme und präsentiert im Netz stolz die Ergebnisse. So auch jetzt: Auf TikTok teilt die TV-Bekanntheit ein Video, in dem sie voller Freude zu Dylan Scotts Song "Livin' My Best Life" tanzt. Mit ihrer Gewichtsreduktion scheint sich Tammy pudelwohl zu fühlen, denn in dem Video präsentiert sie sich nur in Shorts und einem Tank-Top bekleidet.

Unter ihr freches Tanzvideo schreibt Tammy: "Ich weiß, dass ich nicht tanzen kann. Ich mache das nur zum Spaß, um alle zum Lachen zu bringen und zu beweisen, dass alles möglich ist, wenn man stark ist." Die Fans der 38-Jährigen finden ihren gewaltigen Abnehmerfolg bewundernswert und lassen sie das auch in den Kommentaren unter dem Beitrag wissen. "Danke, Tammy, für die positiven Vibes, du siehst so hübsch aus", meint ein Nutzer und auch ein anderer schreibt anerkennend: "Du siehst wunderschön aus, Tammy. Du hast mich inspiriert."

Seit Beginn ihrer Abnehmreise hat Tammy schon rund 200 Kilogramm verloren. Doch nicht nur der Körper der 38-Jährigen hat sich verändert. Vor wenigen Tagen teilte der Reality-TV-Star mit seinen Fans noch eine ganz andere äußerliche Veränderung: Die US-Amerikanerin hat eine neue Frisur. In einem Video auf der Social-Media-Plattform präsentiert der Realitystar mit einem Lächeln seine goldblonden Strähnchen.

