Wieder total verliebt: Tammy Slaton datet jetzt eine Frau

Tammy Slaton (38), bekannt aus der TLC-Show "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg", hat ein Geheimnis über ihr Privatleben gelüftet. In der kommenden siebten Staffel der beliebten Reality-Serie verrät sie, dass sie wieder in einer Beziehung ist. Doch dieses Mal ist einiges anders: Tammy datet eine Frau. "Ich habe in den letzten Monaten jemanden getroffen, und es läuft ziemlich gut", erzählte sie laut People in einem neuen Trailer zur Show. Überraschenderweise hält sie die Beziehung bislang vor ihrer Familie geheim. "Meine Familie wird garantiert etwas dazu zu sagen haben", erklärt Tammy und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Die haben mehr Meinungen als die Welt A****löcher."

Bereits im vergangenen Staffelfinale der Sendung deutete die TV-Bekanntheit an, dass sie nach dem Tod ihres Mannes Caleb Willingham im Sommer 2023 zukünftig nicht mehr Männer, sondern Frauen daten möchte. Tammy schilderte völlig ehrlich: "So wie es jetzt aussieht, möchte ich nicht mit einem anderen Mann zusammen sein. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Nachdem Caleb gestorben ist, hatte ich nicht einmal mehr diese Gefühle für einen Mann."

Bereits vor einigen Jahren hatte Tammy erklärt, dass sie pansexuell sei, doch nach Calebs Tod fühle sie sich aktuell eher zu Frauen hingezogen, wie sie im Januar via TikTok weiter ausführte. Dort sagte sie auch: "Ich bin nicht trans, ich unterstütze einfach alle. Liebe ist Liebe." Die Fans der TLC-Serie dürfen nun gespannt sein, wie Tammy ihre Familie über ihre neue Liebe aufklären wird – und ob es ein Happy End gibt. Privat gibt sich der Realitystar optimistisch: "Jeder hat Liebe verdient, egal wer oder was man ist."

Instagram Tammy Slaton und Caleb Willingham, Reality-TV-Stars

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, 2024

