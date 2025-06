Nach zwei Monaten: Tammy Slaton ist mit Freundin verlobt

Reality-TV-Star Tammy Slaton (38) hat große Neuigkeiten zu verkünden: Sie ist verlobt! Die "Pfund-Schwestern"-Darstellerin teilte die frohe Botschaft in der aktuellen Folge des Podcasts "Creative Chaos". Ganz beiläufig beschrieb Tammy ihre Freundin Andrea Dalton als ihre "Verlobte", was den Gastgeber Hunter Ezell dazu brachte, nachzuhaken. Daraufhin zeigte Tammy stolz ihren funkelnden Verlobungsring. Die beiden begannen vor zwei Monaten, sich zu daten – nun gehen sie also schon den nächsten Schritt.

Tammy hatte ihre Beziehung mit Andrea erstmals im April während der Premiere der siebten Staffel ihrer Show "Die Pfund-Schwestern" öffentlich gemacht. Seitdem konnten Fans einen Blick auf die Romanze des Paares werfen, einschließlich eines Bowling-Dates, das sie gemeinsam unternahmen. Gegenüber People schwärmte sie von ihrer neuen Liebe: "Ich habe in den letzten Monaten jemanden getroffen, und es läuft ziemlich gut." Ihre Partnerschaft hatte sie mit Andrea aber eine Weile vor ihrer Familie geheim gehalten.

Hinter Tammy liegt in Sachen Liebe eine bewegte Zeit, da sie nach dem Tod ihres Ehemanns Caleb Willingham im Juli 2023 ihren Weg neu finden musste. Tammy berichtete, dass die Erfahrungen der letzten Monate sie dazu gebracht haben, ihre Wünsche und Bedürfnisse in Beziehungen neu zu bewerten. "Nach Calebs Tod möchte ich einfach nicht mehr mit Männern zusammen sein", erklärte sie kürzlich in ihrer Show. Mit Andrea scheint Tammy nun eine Partnerin gefunden zu haben, mit der sie einen Neuanfang wagen möchte.

