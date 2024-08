Nach Abnehmerfolg: Tammy Slaton präsentiert ihre neue Frisur

Tammy Slaton (38) genießt ihr Leben heute mit fast 200 Kilo weniger als vor ein paar Jahren. Um sich noch wohler in ihrem Körper zu fühlen, wagte die US-Amerikanerin nun den nächsten Schritt – einen Haarschnitt. Auf TikTok zeigt sie ihren Fans die Veränderung. Der Reality-TV-Star trägt jetzt goldblonde Strähnchen in seinem Pony und die Längen sind leicht wellig. Der Schwester von Amy Slaton scheint ihre neue Frisur gut zu gefallen – glücklich lächelt sie in ihre Handykamera und wirbelt den Kopf hin und her, um ihren Bob zu zeigen.

Die Fans der "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Berühmtheit lieben es, sie so glücklich zu sehen. "Jetzt kommen ihre schönen Augen gut zur Geltung", schwärmt ein User im Netz. Ein anderer kommentiert: "Oh Tammy, du siehst so gut aus! Ich freue mich so für dich!" Zu ihren Followern hat die 38-Jährige eine sehr enge Beziehung. Häufig interagiert sie mit ihnen auf Social Media und gibt ihnen Tipps, um genauso erfolgreich wie sie abzuspecken.

Auch ihr Liebesleben teilt Tammy mit ihren Fans. Die vermuteten lange, dass sie mit der TikTokerin Haley Michelle zusammen wäre. Allerdings stellte der Realitystar in einem Video klar: "Ich habe eine feste Freundin. Aber Haley ist nur eine Freundin. Der Name meiner festen Freundin lautet Andrea – das ist erst einmal alles, was ich zu ihr sagen werde." Die Spekulationen um die Frau an ihrer Seite seien ihr teilweise auf den Geist gegangen.

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Bekanntheit

Instagram / misshaleymichelle Hayley Michelle und Tammy Slaton, TikTok-Stars

