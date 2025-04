Damit hat Tammy Slaton nach ihrem Gewichtsverlust zu kämpfen

Tammy Slaton (38), bekannt aus der Reality-TV-Show "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg", hat über die unerwarteten Herausforderungen gesprochen, die ihr bemerkenswerter Gewichtsverlust mit sich gebracht hat. In einem neuen Trailer auf YouTube zur kommenden Staffel der TLC-Serie sprach die TV-Bekanntheit offen über ihre wachsenden Unsicherheiten in Bezug auf ihren Körper. "Ich habe auf meiner Abnehmreise so viel erreicht", erklärte Tammy in dem Clip und ergänzte bedrückt: "Aber jetzt habe ich noch mehr Unsicherheiten, weil ich so viel überschüssige Haut habe."

Doch auch, wenn Tammy die überschüssige Haut durchaus zu schaffen mache, sei sie auch sehr stolz darauf, ihr Abnehmziel erreicht zu haben. Das machte sie im Oktober in einem Clip klar, der People vorlag. Darin wird erklärt, dass sie einst mehr als 330 kg gewogen habe. Anfang 2024 habe sie dann noch etwa 190 Kilo auf die Waage gebracht – ein großer Erfolg für den TV-Star. Dennoch habe sie gemeinsam mit ihrem Arzt Dr. Eric Smith festgelegt, dass sie noch 40 Kilo abnehmen solle – was sie auch geschafft habe: "Ich habe das Ziel von Dr. Smith übertroffen, mein Ziel, alle Ziele!", jubelte Tammy in dem Video voller Freude.

Rund einen Monat später gab Tammy dann ein erneutes Update und erklärte, dass sie mittlerweile noch 130 Kilo wiege. "Ich glaube, das letzte Mal, dass ich 281 Pfund gewogen habe, war in der vierten oder fünften Klasse", freute sie sich in einem Instagram-Clip, der einen Ausschnitt aus der Serie zeigte. Besonders stolz war sie damals darauf, dass sie zu dem Zeitpunkt weniger wog als ihr großer Bruder: "Chris sagte, er wiegt 284 [Pfund]. Ich wiege jetzt ein bisschen weniger als Chris. Das ist umwerfend. Ich bin die kleine Schwester, aber ich bin nicht mehr die 'große' kleine Schwester."

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Juni 2023

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Bekanntheit

