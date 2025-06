Tammy Slaton hat Angst vor Entfernung überschüssiger Haut

Tammy Slaton (38), bekannt aus der Reality-Serie "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg", steht vor einer weiteren großen Veränderung in ihrem Leben. Die Reality-TV-Bekanntheit hat endlich grünes Licht für die lang ersehnte Entfernung überschüssiger Haut bekommen. Doch der Eingriff geht nicht ohne Bedenken einher. In einem kürzlich veröffentlichten Clip der TLC-Serie gestand Tammy, dass sie durchaus Ängste hat: "Ich mache mir Sorgen vor den Schmerzen und davor, wie ich danach aussehe." Besonders ungewohnt werde es für sie sein, nach der OP aufzuwachen und den Überschuss an Haut nicht mehr zu sehen.

Die Operation, die jetzt ansteht, ist für Tammy ein bedeutender Meilenstein. Die Überschüsse an Haut, die durch ihren enormen Gewichtsverlust zurückgeblieben sind, haben ihr nicht nur körperlich, sondern auch emotional zugesetzt. Nachdem sie sich jahrelang mit ihrem Spiegelbild und gesundheitlichen Problemen auseinandersetzen musste, kann sie mit diesem Eingriff ein Leben ohne die Belastungen beginnen, die sie so lange begleitet haben. Unter anderem hatte sie aufgrund der überschüssigen Haut mit Gleichgewichtsproblemen zu kämpfen: "Es ist schwer zu gehen wegen der Haut. Ich laufe wie ein verflixter Pinguin. Mein Bauch geht in die eine Richtung und ich gehe in die andere Richtung."

Tammy hat in den letzten Jahren eine unglaubliche Veränderung durchgemacht. Von einem Gewicht von über 300 Kilogramm hat sie es geschafft, sich durch eiserne Disziplin, Therapie und medizinische Eingriffe auf ein Gewicht von rund 100 Kilogramm herunterzuarbeiten. Mit diesem Gewichtsverlust übertraf die US-Amerikanerin sogar die Erwartungen ihres Arztes Dr. Eric Smith. "Ich habe das Ziel von Dr. Smith übertroffen, mein Ziel, alle Ziele!", jubelte sie überglücklich in der Show und betonte, nun bereit für ihre Hautstraffung zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

TikTok / @tammy.l.slaton Tammy Slaton, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige