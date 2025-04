Beziehung mit einer Frau: So reagierte Tammy Slatons Familie

Tammy Slaton (38) hat ihrer Familie verraten, dass sie nach dem Tod ihres Mannes Caleb Willingham eine neue Beziehung führt – diesmal mit einer Frau namens Andrea. In einer aktuellen Episode der Reality-TV-Serie "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" sprach die TV-Persönlichkeit mit ihren älteren Schwestern Misty und Amanda über die Liebe zu Andrea und gestand, dass sie die Beziehung in den letzten Monaten zunächst geheim gehalten hatte. Sie fürchtete, dass ihre Familie Probleme haben könnte, sie mit einer Frau an ihrer Seite zu akzeptieren: "Nun, ich weiß, ihr seid wahrscheinlich nicht damit einverstanden, dass ich mit einer Frau ausgehe."

Ihre ehrlichen Worte sorgten zunächst für Irritation. Amanda zeigte sich in der Sendung sichtlich überrascht darüber, dass Tammy überhaupt annahm, ihre Schwestern könnten Schwierigkeiten mit ihrer sexuellen Orientierung haben. "Ich habe einen Sohn, der schwul ist. Ich habe kein Problem damit, solange sie dich gut behandelt", erklärte Amanda. Auch Misty betonte sofort: "Es ist mir egal." Die beiden machten immer wieder deutlich, dass es ihnen vor allem um Tammys Glück gehe und sie hinter jeder Beziehung stehen, in der sie glücklich ist und gut behandelt wird. Überraschenderweise verrieten beide Schwestern daraufhin, dass sie selbst anfangs erwartet hatten, Tammy würde irgendwann eine Frau an ihrer Seite haben – nicht zuletzt, weil sie sich in männlichen Beziehungen oft unwohl gefühlt habe.

Tammy selbst hatte bereits vor einiger Zeit öffentlich erklärt, dass sie pansexuell ist und seit dem Tod ihres Ehemannes Caleb Willingham im Sommer 2023 keine Beziehung mehr zu einem Mann eingehen wollte. "So wie es jetzt aussieht, möchte ich nicht mit einem anderen Mann zusammen sein. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Nachdem Caleb gestorben ist, hatte ich nicht einmal mehr diese Gefühle für einen Mann", gestand die US-Amerikanerin in ihrer Reality-TV-Show. Mit ihrer neuen Partnerin scheint Tammy nach dem Verlust endlich angekommen zu sein. "Ich habe in den letzten Monaten jemanden getroffen, und es läuft ziemlich gut", plauderte sie im Trailer zur siebten Staffel aus.

