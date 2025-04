Wow: Tammy Slaton hat inzwischen über 200 Kilo abgenommen

Sie hat eine wahre Metamorphose hinter sich: Tammy Slaton (38), bekannt aus der Reality-TV-Serie "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg", hat eine unglaubliche Verwandlung erreicht. In der neuesten Folge der TLC-Sendung, die am Dienstag ausgestrahlt wurde, verriet sie, dass sie mittlerweile 500 Pfund, also über 200 Kilogramm, abgenommen habe. Ihr aktuelles Gewicht liege bei 238 Pfund (etwa 108 Kilogramm). Nachdem sie einst über 700 Pfund (etwa 317 Kilogramm) wog, zeigt sich Tammy von ihrer eigenen Leistung noch immer überrascht: "Alle sagen mir, dass ich kleiner aussehe als Amy. Das ist irgendwie schwer zu glauben. Ich kann kaum glauben, dass ich das geschafft habe", erklärte sie vor laufender Kamera. Ihre beeindruckende Verwandlung bringt ihr nicht nur Respekt, sondern auch jede Menge positive Rückmeldungen von ihrer Familie, den Fans und Experten ein.

Tammys Weg war jedoch alles andere als einfach. Bereits 2022 begab sie sich in eine Reha-Einrichtung, wo sie zunächst 115 Pfund verlor. Später unterzog sie sich einer Magenbypass-Operation, die ihr Leben maßgeblich veränderte. Während dieser Zeit lernte Tammy auch ihren späteren Ehemann Caleb Willingham kennen. "Wir unterstützen uns gegenseitig von ganzem Herzen", sagte Tammy gegenüber Us Weekly im Februar 2023. Jedoch verstarb Caleb im vergangenen Jahr tragischerweise im Alter von nur 40 Jahren. Nach dieser schmerzhaften Erfahrung entschloss sich Tammy dazu, ihr Leben neu zu organisieren und auch in ihrem Liebesleben neue Wege zu gehen. In der aktuellen Staffel der Show zeigte sie sich offen und selbstbewusst: Sie ist wieder in einer Beziehung – dieses Mal jedoch mit einer Frau, was sie schon in einem früheren Trailer zu Staffel 7 angedeutet hatte.

Bereits in der Vergangenheit sprach Tammy öffentlich über ihre pansexuelle Orientierung, doch nach dem Tod ihres Mannes habe sie festgestellt, dass sie zu Frauen eine stärkere Anziehung empfinde. "Liebe ist Liebe", erklärte sie dazu in einem emotionalen TikTok-Video Anfang des Jahres und betonte, dass sie eine Verfechterin von Vielfalt und Akzeptanz sei. Ihre Fans feiern sie nicht nur für ihre spektakuläre Gewichtsabnahme, sondern auch für ihren Mut, offen über ihre Gefühle und Beziehungen zu sprechen. Privat gibt sich die Reality-Darstellerin optimistisch: "Jeder hat Liebe verdient, egal wer oder was man ist", bekräftigte sie ihren Standpunkt in ihrem Clip mit Blick auf ihre neue Lebensphase, in der sie ihr Wohlbefinden und ihr Glück an erste Stelle setzt.

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Star

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Juni 2023

