Tränen und Bettgeflüster: So wild wird "Die Bachelorette"

Die neue Staffel Die Bachelorette geht in wenigen Tagen an den Start. Mit Stella Stegmann (27) sucht erstmals eine bisexuelle Rosenverteilerin die große Liebe. Nun gewährt RTL den Fans einen ersten Einblick in die neuen Folgen – und es wird nicht nur hitzig, sondern auch heiß! Schon die ersten Minuten zeigen, dass nicht alle Kandidaten sich blendend verstehen. Ganz im Gegenteil: Zwischen einigen fliegen sogar richtig die Fetzen. Andere hingegen scheinen Stella ordentlich um den Finger zu wickeln: "Ja, ich habe mit ihm geschlafen!" Wer so viel Glück hatte, zeigt sich dann aber erst bei der Ausstrahlung.

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de