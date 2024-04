"Keine Grenzen": Wird es mit "Die Bachelorette"-Stella wild?

Stella Stegmann ist die neue Junggesellin bei Die Bachelorette. Ob es in der Show bald richtig heiß hergeht? In einem früheren Promiflash-Interview verriet die Beauty bereits, dass sie in Datingshows keine Hemmungen habe. "Ich habe mir eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Ich bin ein sehr offener Mensch. Genau das, was ich im realen Leben mache, mache ich auch in so einer Show!", plauderte die Brünette damals aus und machte deutlich: "Ich liebe es, vor der Kamera zu stehen. Ich habe eigentlich fast direkt die ganzen Kameras vergessen!"

Die Reality-TV-Bekanntheit ist bereits für einige wilde Aktionen bekannt: Während ihrer Teilnahme an Too Hot To Handle: Germany konnte sie sich beispielsweise nicht an das strenge Annäherungsverbot halten. Ohne lange zu fackeln, knutschte Stella vergnügt mit Anna Strigl herum! Wird sie während der kommenden "Bachelorette"-Staffel ebenfalls sofort zur Sache gehen?

In einem Interview mit Playboy deutete die 26-Jährige zumindest an, dass sie Schwierigkeiten habe, gewissen Versuchungen zu widerstehen. "Ich habe ein paar Männer – und sogar Frauen – kennengelernt, bei denen es mir sehr schwerfiel, mich zurückzuhalten. Es lief also teilweise nicht ganz so gut!" Auch das beträchtliche Preisgeld der Datingshow änderte offenbar nichts an ihrem damaligen Verlangen. Wie offen Stella als Bachelorette sein wird, bleibt abzuwarten!

YouTube / Anna Strigl Stella, Annas Oma und Anna schauen "Too Hot To Handle"

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

