Süße News: Foodbloggerin Julia Bottar wird erstmals Mutter

Auf ihren Social-Media-Accounts teilt Julia Bottar regelmäßig leckere Rezepte für ihre Follower. Nun teilt sie jedoch einen Beitrag ganz anderer Art. Auf Instagram verkündet die Bayerin überraschende Neuigkeiten. "Im Mai sind zwei entscheidende Ereignisse gewesen. Ich musste von heute auf morgen die komplette Verantwortung für meine Firma alleine übernehmen", berichtet sie von einer schweren Zeit und fügt dann überglücklich hinzu: "An dem Punkt, an dem ich nicht wusste, woher ich die Energie nehmen sollte, kam mein größtes Warum: Du!" Zu einem Ultraschallbild schreibt sie als Erklärung zudem hinzu: "Wir haben deinen Herzschlag gehört."

Julia und ihr Ehemann Philipp Erik Breitenfeld erwarten also ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Diese tollen Neuigkeiten will die Foodbloggerin jetzt nicht mehr für sich behalten. Wie man in dem Beitrag weiter erkennen kann, wissen auch schon einige Familienmitglieder über die Schwangerschaft Bescheid. "Deine Oma freut sich so sehr auf dich" oder "Du wirst die beste Tante bekommen", schreibt die Hobbyköchin in dem Clip. Ob sie einen kleinen Jungen oder ein Mädchen erwarten, verrät die Influencerin noch nicht. Auf einer Aufnahme trägt sie jedoch einen pinken Hut und einen rosafarbenen Luftballon. Bedeutet das etwa, dass sie sich auf ein Mädchen freuen dürfen?

Auch Philipp ist überglücklich, wie Julia in dem Post deutlich macht. "Dein Papa und ich warten auf dich", schreibt sie zu süßen Paaraufnahmen. Zum Ende des vergangenen Jahres gab die Influencerin dem Unternehmer das Jawort. Offenbar eine spontane Entscheidung. Denn eigentlich unternahm das Paar nur beruflich eine Reise nach Las Vegas. Das verriet Julia damals im Gespräch mit Bild: "Wir hatten eines Abends im Hotel geguckt, was man denn alles in der Freizeit zwischen den Seminaren erleben kann. Abseits vom Hubschrauber-Rundflug gab es auch das Erlebnis, in Vegas zu heiraten. Wir haben erst gelacht und Witze darüber gemacht, bis er mich dann fragte, was eigentlich dagegen spricht. Und mir fiel nichts ein."

Instagram / itsonlyme.julia Julia Bottar, Foodbloggerin

Snapchat / philipp_erik_breitenfeld Philipp Erik Breitenfeld und Infleunecerin Julia Bottar

