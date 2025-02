Namen verraten: Julia Bottar ist erstmals Mutter geworden

Julia Bottar meldet sich mit einer zuckersüßen Nachricht bei ihren Fans auf Instagram: Die Foodbloggerin durfte ihr erstes Baby auf der Welt begrüßen! Die freudige Botschaft verkündet sie mithilfe eines niedlichen Videos, auf dem ihr Partner ihre Hand hält, während Julia wiederum die Hand ihres Kindes liebevoll streichelt. "1 + 1 = 3. Hey, kleine Anna. Sie ist so zuckersüß! Diese Liebe ist unbeschreiblich und nicht in Worte zu fassen. Nun sind wir komplett", kommentiert die Influencerin den Clip.

In der Kommentarspalte tummeln sich bereits unzählige Glückwunschbekundungen. So schreibt GNTM-Bekanntheit Fata Hasanović (29): "Oh, herzlichen Glückwunsch" und setzt hinter ihre Worte noch einige rote Herz-Emojis sowie Herz-Augen-Emojis. Eine weitere Influencer-Kollegin wünscht: "Oh mein Gott – Herzlichen Glückwunsch! Habt eine wunderschöne Kennenlern- und Kuschelzeit."

Dass Julia und ihr Ehemann Philipp Erik Breitenfeld ein Kind erwarten, verkündete die Bayerin im August 2024 auf Instagram. "Im Mai sind zwei entscheidende Ereignisse gewesen. Ich musste von heute auf morgen die komplette Verantwortung für meine Firma alleine übernehmen", schilderte sie und fügte dann überraschend hinzu: "An dem Punkt, an dem ich nicht wusste, woher ich die Energie nehmen sollte, kam mein größtes Warum: Du!" Gleichzeitig teilte sie ein Ultraschallbild und verriet, dass sie den Herzschlag ihres Babys bereits hören konnte.

Anzeige Anzeige

Instagram / itsonlyme.julia Julia Bottar und ihr Baby, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Snapchat / philipp_erik_breitenfeld Philipp Erik Breitenfeld und Influencerin Julia Bottar

Anzeige Anzeige

Anzeige