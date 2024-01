Nach nur 17 Tagen: So schnell heiratete Webstar Julia Bottar

Das ging aber schnell! Julia Bottar ist bei ihren Fans als erfolgreiche Food-Bloggerin bekannt, die Menschen dabei helfen möchte, mit der richtigen ausgewogenen Ernährung, gesund abzunehmen. Doch zuletzt gab die Influencerin einen Einblick in ihr Privatleben – genauer gesagt, einen Einblick in ihre Ehe mit dem Unternehmer Philipp Erik Breitenfeld. Das Liebespaar gab sich nach etwas mehr als zwei Wochen schon das Jawort!

Das verrät die Blondine nun bei einer Fragerunde auf Instagram. Ein Follower will von ihr wissen, wie lange sie zusammen waren, als sie sich trauen ließen. "17 Tage", antwortet die Bloggerin und fügt ein lachendes Emoji hinzu. Gegenüber Bild verrät Julia, dass sie beruflich auf der Reise nach Las Vegas waren. "Wir hatten eines Abends im Hotel geguckt, was man denn alles in der Freizeit zwischen den Seminaren erleben kann. Abseits vom Hubschrauber-Rundflug gab es auch das Erlebnis in Vegas zu heiraten“, erzählt sie und fügt hinzu: "Wir haben erst gelacht und Witze darüber gemacht, bis er mich dann fragte, was eigentlich dagegen spricht. Und mir fiel nichts ein."

Neben den Turteltauben war bei der Heirat in der berühmten Vegas-Kapelle nur ein Elvis-Presley-Double anwesend – Familie und Freunde waren aufgrund der Spontanität nicht dabei. Das habe sie traurig, aber auch etwas glücklich gemacht. Sie haben keinen Stress gehabt, alles zu planen und andere glücklich zu machen und der Fokus habe so voll und ganz auf ihr und Philipp gelegen.

Snapchat / philipp_erik_breitenfeld Philipp Erik Breitenfeld und Infleunecerin Julia Bottar

Instagram / itsonlyme.julia Bloggerin Julia Bottar

Instagram / itsonlyme.julia Food-Influencerin Julia Bottar

