Sandra Bullock will zurück in Öffentlichkeit nach Bryans Tod

Vor rund einem Jahr ist Sandra Bullocks (60) geliebter Partner Bryan Randall an den Folgen seiner ALS-Erkrankung verstorben. Wie eine Quelle gegenüber Us Weekly berichtet, plant die Schauspielerin die Rückkehr in die Öffentlichkeit. Die Oscar-Preisträgerin möchte "allmählich ins öffentliche Leben zurückkehren", nachdem sie den Verlust der "Liebe ihres Lebens" betrauerte. Weiter führt der Insider aus: "Sie ist aufgeregt, was die Zukunft bringt. Und sie ist bereit, wieder ins Spiel zu kommen."

Bereits seit 2022 nimmt sich die "Bird Box"-Bekanntheit eine Auszeit von ihrer Karriere. Ihre freie Zeit nutzte sie, um sich um ihren erkrankten Bryan zu kümmern. Eine weitere Quelle verrät dem Magazin: "Sandra brauchte die Pause, um bei ihrer Familie und Bryan zu sein." Auch für ihre Kinder ist die 60-Jährige eine gute Unterstützung. "Sandra ist eine sehr zupackende Mutter. Die Kinder treiben Sport und Sandra ist bei all ihren Spielen dabei. Sie lieben alle die Natur und machen gemeinsame Fahrradtouren und Wanderungen", führt der Insider aus.

Sandra war mit ihrem Partner Bryan seit 2015 zusammen. 2023 erschütterte die Todesnachricht die Öffentlichkeit. Die Familie des Fotografen gab kurz nach dem Tod eine Erklärung gegenüber People ab: "Bryan hat sich schon früh dafür entschieden, seinen Weg mit ALS privat zu halten, und diejenigen von uns, die sich um ihn gekümmert haben, haben ihr Bestes getan, um seinem Wunsch nachzukommen."

Getty Images Sandra Bullock im März 2022

Snorlax / MEGA Sandra Bullock und Bryan Randall und ihre Kinder

