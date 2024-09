Diese sechs Stars haben für die Karriere ihre Namen geändert

Die Namen der Größen aus Hollywood kennt nahezu jeder – was viele nicht wissen: Mit dem Namen, mit dem sie berühmt geworden sind, sind sie oftmals gar nicht geboren. Viele Promis entscheiden sich für eine Namensänderung oder gleich für einen ganz neuen Namen. Zu Letzteren zählt beispielsweise der Sänger Bruno Mars (38). Geboren als Peter Gene Hernandez, erzählte der Grammy-Preisträger in einem Gespräch mit der Zeitschrift Latina: "Mein Vater nannte mich Bruno, seit ich zwei Jahre alt war. Ich wollte mich Bruno nennen, nur ein Name. Mars kam einfach aus Spaß dazu, weil das einfach legendär klingt. Das war's, so einfach war das." Später verriet der Musiker noch, sein Vater habe ihm seinen Spitznamen nach dem Profi-Wrestler Bruno Sammartino gegeben.

Etwas anders ist es bei Katy Perry (39): Die Sängerin wurde als Katheryn Elizabeth Hudson geboren, aber änderte ihren Namen, um nicht mit der Schauspielerin Kate Hudson verwechselt zu werden. Trotzdem veröffentlichte Katy ihr 2001 erschienenes erstes Album unter dem Namen "Katy Hudson". Perry ist zudem der Mädchenname ihrer Mutter.

Oscar-Preisträger Jamie Foxx (56) wurde als Eric Marlon Bishop geboren, änderte aber bereits während seiner Zeit als Stand-up-Künstler seinen Namen. Der Schauspieler wählte einen geschlechtsneutralen Namen, weil weibliche Comedians oft zuerst auf die Bühne gerufen wurden, berichtet Yahoo!. Seinen selbst gewählten Nachnamen Foxx suchte er sich zu Ehren seines 70er-Jahre Sitcom-Idols Redd Foxx aus.

Die als Caryn Elaine Johnson geborene Oscar-Preisträgerin Whoopi Goldberg (68) erklärte, ihr Künstlername Whoopi komme von dem Englischen "whoopee cushion", was übersetzt Furzkissen bedeutet. "Wenn man ein bisschen Blähungen hat, muss man sie loslassen. Also sagten die Leute immer zu mir: 'Du bist wie ein Furzkissen.' Daher stammt auch der Name", eröffnete sie 2006 gegenüber New York Times. Goldberg ist der Mädchenname ihrer Mutter, für den sie sich in der Hoffnung entschied, als schwarze Frau in der Schauspielbranche ernster genommen zu werden.

Er mag der einzige Tom Cruise (62) in Hollywood sein, aber nicht in seiner Familie! Der Geburtsname des Schauspielers ist Thomas Cruise Mapother IV, nach seinem Vater Thomas Cruise Mapother III. Auf Anraten eines Agenten begann er, seinen zweiten Vornamen als Nachnamen zu verwenden. Andere Quellen behaupten, er hätte sich durch die Namensänderung von seinem gewalttätigen Vater distanzieren wollen, als seine Karriere in Hollywood so richtig Fahrt aufnahm.

Die als Neta-Lee Hershlag geborene israelisch-amerikanische Schauspielerin Natalie Portman (43) nahm den Mädchennamen ihrer Großmutter väterlicherseits als ihren Künstlernamen an. In einem Interview mit Vanity Fair erzählte sie von ihrer Namensänderung und erklärte über ihre Privatsphäre: "Ich habe sie schon sehr früh geschützt. Ich habe einen anderen Namen gewählt, als ich anfing [zu schauspielern], was eine interessante Lösung für die Trennung meiner beiden Identitäten war."

