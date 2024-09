Football-Star T.J. Watt und seine Partnerin werden Eltern

Das sind doch wundervolle Nachrichten: T.J. Watt und seine Partnerin Dani erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Das verrät das Paar nun über Instagram. Auf einer Reihe von Bildern posieren die beiden Turteltauben in zusammenpassenden blauen Jeans und weißen T-Shirts. Dani hält liebevoll ihren schon recht runden Babybauch, während sie mit ihrem Mann auf den Stufen einer Treppe oder der Küchentheke sitzt. Im Text zu den süßen Bildern kündigt der NFL-Spieler auch schon an, wann mit dem Sprössling zu rechnen ist: "Februar 2025".

Dani selbst schreibt in ihrer Story auf der Plattform: "Wir können es kaum erwarten, dich zu treffen, Baby!" Die Fans des Sportlers sind natürlich überglücklich über die freudigen Nachrichten. "Herzlichen Glückwunsch, du Legende!", schreiben viele seiner Supporter in die Kommentare. Andere scherzen auch direkt: "Das Baby hat jetzt schon 17 Angebote von den besten Teams in ganz Amerika, ich weiß es genau" und "Stellt euch mal vor, er bringt das Baby und den Superbowl-Sieg am gleichen Tag nach Hause". Denn tatsächlich beginnt das berühmte Finale der amerikanischen Football-Profiliga Anfang nächsten Februars und T.J. soll mit den Steelers dabei sein.

Wie People berichtet, haben der Sportler und seine Herzdame nach sechs Jahren Beziehung im Jahr 2022 geheiratet. Allerdings wird sein Baby nicht der erste Sprössling der berühmten Watt-Familie sein. Auch sein Bruder J.J. Watt (35), der ebenfalls einer der erfolgreichsten NFL-Spieler ist, durfte bereits einen Sprössling auf der Welt willkommen heißen.

Instagram / tjwatt90 Trent Jordan Watt, Sportler, mit seiner Frau Dani

Instagram / tjwatt90 Trent Jordan Watt, Sportler

