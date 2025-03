Footballstar T.J. Watt und Dani begrüßen ihr erstes Kind

Es ist endlich so weit: T.J. Watt und seine Partnerin Dani Marie durften endlich ihr erstes Baby auf der Welt begrüßen. Auf Instagram teilen der NFL-Star und seine Ehefrau nun die wundervollen Nachrichten mit der Welt und verraten auch gleich den Namen ihrer neugeborenen Tochter. "Das Warten hat sich gelohnt. Willkommen auf der Welt, Blakely Marie Watt", schreibt Dani rührend. Die Fotos zeigen das winzige Baby mit geschlossenen Augen und halten einige rührende Momente zwischen dem Kind und seinem stolzen Papa fest. So zeigt ein Bild zum Beispiel den Footballstar, wie er sanft sein Gesicht an das seiner Tochter schmiegt und sie vorsichtig in seinen Armen hält.

Andere Aufnahmen zeigen die winzigen Hände oder Füße des Babys und wie es sicher und behütet in seinem Babysitz das Krankenhaus verlässt. Dabei trägt die kleine Blakely einen hellen Strampler und eine Mütze mit einer großen Schleife vorne drauf. Die frohe Kunde macht schnell die Runde: In den Kommentaren gratulieren tausende Fans und viele Freunde zur geglückten Geburt. Auch der offizielle Account der Pittsburgh Steelers, bei denen T.J. als Linebacker spielt, beglückwünscht die frisch gebackenen Eltern herzlich. J.J. Watt (35), der Bruder des Sportlers und ebenfalls berühmter Footballer, schreibt: "Willkommen auf der Erde, Blakely!"

Die Ankündigung, dass T.J. und Dani Nachwuchs erwarten, machten sie bereits im September des vergangenen Jahres. Damals war der Geburtstermin noch für Februar angesetzt gewesen, wie sie in dem Beitrag im Netz festhielten. Der Linebacker und die ehemalige Fußballspielerin sind seit vielen Jahren ein Paar: Nach sechs gemeinsamen Jahren heirateten sie erst 2022 im sonnigen Cabo San Lucas, Mexiko.

Instagram / daniemariewatt Trent Jordan Watt mit seiner Tochter, März 2025

Instagram / tjwatt90 Dani und Trend Jordan Watt im Jahr 2023

