Sechs Monate nach Geburt: Roxy Zinger ist erneut schwanger

Roxy Zinger überrascht ihre Fans im Netz mit einer zuckersüßen Nachricht: Die einstige Temptation Island-Verführerin erwartet ihr zweites Kind! Erst vor sechs Monaten erblickte ihr erster Sohn das Licht der Welt. Jetzt teilt die Ex von Calvin Kleinen (32) auf Instagram ein emotionales Video, in dem sie gemeinsam mit ihrem Partner Andreas Paulus ein Ultraschallbild in die Kamera hält. Dazu schreibt sie: "Wir sind wieder schwanger. Wir sind voller Glück und freuen uns auf dich, kleiner Bauchzwerg."

Erst Ende März dieses Jahres verkündete Roxy, dass ihr erster Nachwuchs das Licht der Welt erblickte. "Wie könnte unser kleines Glück noch perfekter werden? Heute kam unser kleines Wunder zur Welt. Mit 3340 Gramm und 54 cm. Ich freue mich auf unsere Zukunft, mein Schatz", schrieb sie zu einem Schnappschuss von sich, Andreas und ihrem Sohn. Die kleine Familie war zum Zeitpunkt des Bildes offenbar noch im Krankenhaus.

Vielen ist Roxy wahrscheinlich als die Ex des Realitystars Calvin bekannt. Die beiden führten kurze Zeit eine Beziehung und testeten diese sogar bei Temptation Island V.I.P. – allerdings ohne Erfolg. Anschließend lernte sie ihren heutigen Verlobten Andreas kennen. Nach der Verkündung ihrer ersten Schwangerschaft wagte er sich vor der Mutter seiner Kinder auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. "Ich habe Ja gesagt. Wer hat das vor einem Jahr noch gedacht, was sich alles ändern kann. Ich freue mich auf unsere Zukunft, mein Schatz", verkündete sie damals überglücklich auf Instagram.

