"Die wilden 70er"-Produzent Eric Gilliland ist verstorben

Tragische Nachrichten erreichen die Fans der Comedy-Klassiker "Roseanne" und "Die wilden 70er". Der TV-Produzent Eric Gilliland ist am Sonntag verstorben. Wie Deadline berichtet, erlag der Comedy-Autor den Folgen einer schweren Krebserkrankung. Weitere Details zu den Umständen seines Todes oder seinem Privatleben sind derzeit nicht bekannt.

Im Netz zollen ihm bereits etliche Kollegen und Freunde Respekt. Modern Family-Schreiber Steve Levitan schreibt auf Facebook: "Eric war einfach nur klug und witzig. In der Highschool haben wir zusammen Theaterstücke und Musicals aufgeführt und Comedy-Auftritte gemacht, an denen er teilweise sogar mitgeschrieben hat. Er schaffte es irgendwie, das Unmögliche, bissig und süß zugleich zu sein."

Neben zahlreichen TV-Komödien wie "My Boys" und "Teresas Tattoo" arbeitete Eric auch seit den frühen Neunzigern an Filmen und Dokumentationen. Für die Doku "God Grew Tired Of Us" holte er Nicole Kidman (57), die die Erzählstimme übernahm, und Brad Pitt (60), der ebenfalls einer der Produzenten war, an Bord. Der Film gewann einige Preise beim berühmten Sundance Film Festival im Jahr 2006.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Gilliland, 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Produzent Eric Gilliland (m.) und Angelina Jolie, Dermot Mulroney, Nicole Kidman und Brad Pitt

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de