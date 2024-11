Ryan Reynolds ehrt Eric Gilliland (†) in emotionaler Rede

Ryan Reynolds (48) hat bei den Hamilton Behind the Camera Awards seinem verstorbenen Freund und Mentor Eric Gilliland eine bewegende Hommage gewidmet. Während der Preisverleihung in Los Angeles betonte der Schauspieler laut People: "Ich möchte diese besondere Ehre einem Autor widmen, einem meiner engsten Freunde, Eric Gilliland. Ohne ihn würde ich heute nicht hier stehen." Eric, ein bekannter Autor und Produzent, verstarb am 1. September.

In seiner Dankesrede erinnerte sich Ryan auch an ihr erstes Treffen vor fast 30 Jahren, als er ein "schmächtiger, verzweifelt verkaterter 19-Jähriger" war. "Ich wusste damals noch nicht, wer ich wirklich war. Ich probierte Persönlichkeiten an wie Hemden, und Eric mochte mich, und das brachte mich dazu, mich selbst zu mögen", erzählte er. Eric habe ihn in die Welt der großen Komiker wie Jack Benny und Buster Keaton eingeführt und ihn in Schreibkreise eingeladen, "in die ein Schulabbrecher wie ich normalerweise nicht eingeladen worden wäre."

Eric war vor allem für seine Arbeit an der Serie "Roseanne" bekannt, bei der er schließlich als ausführender Produzent tätig war. Später arbeitete er als beratender Produzent für Serien wie "Die wilden Siebziger" und "Die Conners". Im September machten dann die traurigen Neuigkeiten die Runde, dass Eric an den Folgen einer schweren Krebserkrankung gestorben war. Daraufhin zollte Ryan seinem Freund auf Instagram Tribut. "Er war freundlich. Und sanft. Und höllisch witzig. Und unfähig, ein Gespräch zu führen, das gemein war oder jemanden herunterzog. Es ist eine Tragödie, dass er von uns gegangen ist."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / vancityreynolds Eric Gilliland, TV-Produzent