Ryan Reynolds trauert um Freund und Kollegen Eric Gilliland

Der Tod von Eric Gilliland am 1. September versetzte Hollywood in Trauer. Der Serienmacher ist im Alter von 62 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Sein langjähriger Freund Ryan Reynolds (47) zollt ihm mit einem rührenden Beitrag auf Instagram Tribut. Neben einer Reihe von Schnappschüssen von und mit dem "Die wilden 70er"-Produzenten verfasst der Filmstar zutiefst getroffene Worte und betont, wie beeindruckt er von Erics Menschlichkeit und Humor war: "Er war freundlich. Und sanft. Und höllisch witzig. Und unfähig, ein Gespräch zu führen, das gemein war oder jemanden herunterzog. Es ist eine Tragödie, dass er von uns gegangen ist."

Seit 27 Jahren seien die zwei Freunde gewesen und Ryan erinnert sich noch haargenau an den Moment, in dem er das erste Mal auf Eric traf: "Eric war nicht so, wie ich mir einen wirklich erfolgreichen Comedy-Autor vorstellte. Er war so nahbar. Wenn er lächelte, plusterten sich seine Nasenlöcher auf und seine Augenlider verschwanden zur Hälfte. [...] Es war, als würde ich ihn schon ewig kennen." Zusammen hätten sie unglaubliche Abenteuer erlebt. Sie seien gemeinsam um die Erde gereist, Eric habe den Deadpool-Darsteller in seine Welt eingeladen und herzlichst aufgenommen. Dank ihm sei Ryan gewachsen und habe seine Stimme gefunden.

In seiner Karriere verzeichnete Eric seine größten Erfolge mit der Produktion von TV-Komödien wie "Roseanne", "Die wilden 70er" und "Wer ist hier der Boss?". Doch auch in einigen Filmen übernahm er eine federführende Rolle und arbeitete mit zahlreichen Hollywood-Größen wie Nicole Kidman (57), Angelina Jolie (49), Brad Pitt (60) und Ryan zusammen. Einige seiner Werke wurden unter anderem mit dem People's Choice Award ausgezeichnet.

Instagram / vancityreynolds Eric Gilliland, TV-Produzent

Instagram / vancityreynolds Eric Gilliland mit Hollywoodstars wie Ryan Reynolds, Blake Lively und Bradley Cooper

