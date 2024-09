Verwirrung: Will Bachelorette Stella eine offene Beziehung?

Die Bachelorette hält dieses Mal einige Überraschungen für die Kandidaten parat: Statt lediglich männlicher Teilnehmer sind in dieser Staffel auch fünf Frauen mit von der Partie. Kurz nach deren Ankunft in der Villa eröffnet Mitstreiterin Aysun Osman, dass Stella Stegmann (27) wohl offene Beziehungsmuster führe. Das bereitet Bennett und ein paar weiteren Jungs ein mulmiges Gefühl: "Wenn du sagst 'offen', dann sind einige hier nicht mehr dabei. Das ist nicht so mein Ding!" Er wünsche sich, dass seine Partnerin und er eine monogame Beziehung führen.

Gegenüber der Kamera klärt Stella auf, dass eine offene Partnerschaft nicht immer ein Muss für sie sei: "Ich bin hierhergekommen, weil ich einen Partner oder eine Partnerin finden möchte. Ich finde es sehr schwer im Voraus zu entscheiden, wie ich meine nächste Beziehung führen möchte, das kommt total auf meinen Partner an." Für sie sei es besonders wichtig, dass die Kommunikation stimmt. "Es gibt schon ein paar No-Gos charakterlich: Respektloses Verhalten zum Beispiel. Aber auch, wenn ich merke, dieser Mensch ist sehr konservativ und kommt nicht mit meiner offenen Art klar", merkt die 27-Jährige an.

Dass die aktuelle Staffel für ordentlich Chaos sorgt und so einiges anders läuft, als es sich die Männer vorgestellt haben, wurde auch beim ersten Aufeinandertreffen mit den Mädels deutlich: Zwischen Bennett und Aysun krachte es gewaltig, denn der Princess Charming-Bekanntheit missfiel die Verwendung des Wortes "geisteskrank". Dies löste eine hitzige Diskussion über politische Korrektheit aus. "Hier muss man jetzt dreimal überlegen, was man sagt, damit man politisch korrekt handelt!", beschwerte sich Bennett. Aysun schoss wiederum gegen ihn mit den Worten: "Meiner Meinung nach gibt es kein 'zu woke' oder 'zu politisch korrekt'."

Instagram / bennettbacher Bennett Bacher, "Die Bachelorette"-Teilnehmer

RTL / Klaudia Taday Bachelorette-Kandidatin Aysun Osman

