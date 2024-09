Comeback? Tommy Fury und Ex Molly-Mae kommen sich wohl näher

Liegt bei Tommy Fury (25) und Molly-Mae Hague (25) etwa eine Versöhnung in der Luft? Der Boxer und die TV-Bekanntheit bliesen Mitte August plötzlich ihre geplante Hochzeit ab und machten ihre Trennung öffentlich. Wie ein Freund der beiden nun aber gegenüber Daily Mail behauptet, scheinen sie "einen Weg zu finden, ihre Probleme zu überwinden". "Es mag für viele eine Überraschung sein, aber trotz allem, was passiert ist, lieben sie sich", betont er und fügt hinzu: "Sie sind so gut wie zusammen aufgewachsen, sie waren kaum 20, als sie sich kennenlernten, und sie haben die ganze Sache mit dem Ruhm zusammen durchgestanden. Diese Bindung und diese Zeit kann man ihnen nie nehmen."

Und auch ihre gemeinsame Tochter Bambi, die im Januar 2023 das Licht der Welt erblickt hat, sei ein starker Faktor in einer möglichen Versöhnung des Sportlers und der Ex-Love Island-Teilnehmerin. "Sie mussten sich wegen Bambi sehen und das war eine gute Gelegenheit für sie, den Wiederannäherungsprozess zu beginnen. Sie genießen die ruhige Zeit abseits des Rampenlichts", erklärt der Informant weiter und räumt ein, dass Molly-Mae und Tommy nach dem ganzen Trubel um ihre Beziehung einfach etwas Zeit und Ruhe brauchen, um ihre Probleme zu lösen.

Das Ende der gemeinsamen Zeit verkündete Molly-Mae im August auf Instagram. In einem überraschenden Statement schrieb sie: "Ich muss euch schweren Herzens sagen, dass die Beziehung zwischen mir und Tommy zu Ende ist." Zuletzt gab es aber einen kleinen Lichtblick für Fans des Paares. In einem YouTube-Video zeigt sich der Sportler bei seiner morgendlichen Joggingrunde. Doch nicht seine sportlichen Aktivitäten zogen die Zuschauer in ihren Bann, sondern der goldene Ring, den er dabei an seinem Finger trug: Das Schmuckstück hatte er nämlich von seiner Ex-Verlobten geschenkt bekommen. Daraufhin vermuteten die Follower ein Liebes-Comeback.

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

Getty Images Tommy Fury, Boxer

