Bestätigt Molly-Mae Hague hier Liebescomeback mit Tommy?

Molly-Mae Hague (25) sorgt mit einem emotionalen Geburtstagsgruß an Tommy Fury (26) für große Freude bei ihren Fans – denn einige spekulieren, ob die Reality-TV-Bekanntheit damit das Liebescomeback mit dem Profiboxer bestätigt. Pünktlich zu seinem 26. Geburtstag veröffentlicht Molly-Mae in ihrer Instagram-Story ein rührendes Foto: Darauf sieht man den Familienvater, wie er gemeinsam mit Töchterchen Bambi am Strand den Sonnenuntergang genießt. Begleitet wird das Bild von den liebevollen Worten: "Herzlichen Glückwunsch. Du erhellst die Welt unseres kleinen Mädchens." Gibt die Influencerin damit offiziell bekannt, dass sie und Tommy ihrer Liebe eine zweite Chance geben?

Seit Molly-Mae und Tommy sich im Sommer 2024 getrennt hatten, brodelten die Gerüchte um ihren Beziehungsstatus immer wieder. Im Laufe des Jahres hatten beide ihre Follower auf Social Media mit Statements über die Trennung informiert, die nach fünf Jahren Beziehung für viele Fans ein Schock war. Schon zum Jahreswechsel wurden die beiden bei einem innigen Kuss gesichtet, später machten Urlaubsfotos in Dubai, Budapest und bei einem Trip nach Center Parcs die Runde. Dass die Gefühle der beiden wieder entflammt sind, behauptete zudem ein Insider gegenüber The Sun: "In ihrem Kopf sind sie wieder zusammen und wieder verliebt. Es ist ihnen egal, wer es weiß. Es ist, als ob sie wieder in den Flitterwochen wären."

Schon vor drei Wochen berichtete die Influencerin in einem YouTube-Video, dass sie nach der Trennung zunächst wieder in ihr altes Haus gezogen war. Während das neue Anwesen – eine imposante Villa in Cheshire – noch leer stand, bereitete sie ihr vorheriges Zuhause zur Vermietung vor. Molly-Mae sprach offen darüber, wie anstrengend und durcheinander diese Phase war. "Es war eine chaotische Zeit", schilderte sie. Trotzdem habe sie den Entschluss gefasst, zusammen mit Tommy wieder mehr Zeit im gemeinsamen Haus zu verbringen.

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Juli 2020

