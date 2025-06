Nicht Molly-Mae: Tommy Fury macht Party mit einer Blondine

Anfang Mai dieses Jahres bestätigten Molly-Mae Hague (26) und Tommy Fury (26) ihr Liebes-Comeback. Zuvor war das Paar, das eine gemeinsame Tochter hat, für mehrere Monate getrennt. Grund dafür war Tommys problematisches Verhältnis zu Alkohol sowie Fremdgehgerüchte seinerseits. Nachdem die beiden wieder zueinandergefunden hatten, wirkte ihre Verbindung gestärkt – Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, könnten ihre Fans aber stutzig machen. Darauf zu sehen ist Tommy während einer ausgelassenen Party-Nacht. Auf einem Video steht er gemeinsam mit einer Blondine, die seiner Partnerin zwar verblüffend ähnlich sieht, aber offensichtlich nicht Molly-Mae ist, auf der Tanzfläche. Erst lachen sie miteinander – dann umarmen sie sich.

Was auf den ersten Blick verdächtig wirkt, scheint aber eine harmlose Situation zu sein. Wie das Magazin erkannt haben will, handelt es sich bei Tommys Begleitung um die Freundin seines Bruders Roman. Daher liegt es nahe, dass die Umarmung rein freundschaftlicher Natur war. Laut Augenzeugen wurde der Profiboxer im Laufe des Abends an unterschiedlichen Party-Orten gesichtet: zuerst in einer Bar namens Bubble Room in Alderley Edge und anschließend im exklusiven Nachtklub The Symposium. Ob er an diesem Abend Alkohol trank, ist nicht bekannt. Gegen zwei Uhr nachts soll der 26-Jährige den Klub verlassen haben.

Auch wenn viele Fans von Molly-Mae und Tommy sich sehr über die zweite Chance, die sie ihrer Beziehung geben, freuen, gibt es auch Zweifel. Insbesondere Molly-Maes Schwester Zoe sieht das Comeback kritisch – in der Doku-Serie "Molly Mae: Behind It All" äußerte sie deutlich ihre Bedenken, dass Tommys Alkoholexzesse wirklich dauerhaft überwunden sind. Und auch die 26-Jährige gestand: Ihr Partner habe zwar seit vier Monaten keinen Alkohol mehr angerührt, ob das aber so bleiben werde, wisse sie nicht.

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Mai 2024

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im April 2024

Instagram / C4yZj2Dr2BS Zoe Rae und Molly-Mae Hague, Schwestern