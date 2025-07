Um Tochter nicht zu verwöhnen: Tommy Fury kauft Wohnmobil

Tommy Fury (26), bekannt aus "Love Island" und als Boxer, hat eine klare Philosophie, was die Erziehung seiner zweijährigen Tochter Bambi angeht, die er mit Molly-Mae Hague (26) teilt. Tommy will, dass seine Tochter nicht durch luxuriöse Urlaube verwöhnt wird, deshalb hat er kürzlich ein großes Wohnmobil gekauft. "Ich möchte, dass sie lernt, was normal ist – ein schöner Campingausflug, ein See in der Nähe, anstatt immer in Fünf-Sterne-Hotels zu bleiben und Business-Class zu fliegen", erklärte er im Podcast "The Good, The Bad & The Beast".

Tommy erklärte weiter, wie anders er selbst damals aufgewachsen sei: "Ich bin erst mit 17 zum ersten Mal geflogen! Es war ein Flybe-Flug und der Propeller ist fast kaputt gegangen. Aber Bambi hat jetzt mehr Flugmeilen als ich, und sie ist zweieinhalb Jahre alt." Tommy und Molly-Mae hatten sich nach einer kurzzeitigen Trennung im letzten Jahr wieder versöhnt. In dem Podcast betonte der Boxer nun auch: "Meine Tochter Bambi ist mein Ein und Alles. Sie ist der Grund, warum ich arbeite. Sie ist der Grund, warum ich kämpfe." Auch Molly-Mae scheint das wahrzunehmen und widmete ihrem Freund zum Vatertag lobende und rührende Worte.

Eine gewisse Spannung gibt es jedoch zwischen den Familien von Tommy und Molly-Mae. Die Schwester der Influencerin, Zoe Hague, äußerte sich in einer Dokumentation kritisch zu dem Beziehungs-Comeback, was bei Familie Fury – besonders bei Bruder Tyson Fury (36) und dessen Frau Paris – auf Widerstand stieß. Allerdings wurde Tommy kürzlich bei einer wilden Feierei gesehen, dabei war es sein Alkoholkonsum, der die Beziehung vor der Trennung belastete.

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Tochter Bambi im Flugzeug

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague im September 2019

Instagram / mollymae Tommy Fury und seine Tochter Bambi in Dubai, März 2025