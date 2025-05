Nach Tommy-Comeback: Molly-Mae Hague hat Zoff mit Schwester

Molly-Mae Hague (25) gab ihrem Ex Tommy Fury (25) noch eine Chance. Doch mit genau dieser Entscheidung stößt die Influencerin innerhalb ihrer Familie nicht unbedingt auf Begeisterung. Ihre Schwester Zoe machte in einem Ausschnitt zu Molly-Maes neuer Serie "Behind It All" deutlich, dass sie sich sorgt. "Ich mache mir Sorgen um meine Beziehung zu ihr, wenn sie wieder zusammenkommen, definitiv", äußert sie. In dem Streit erklärt sie außerdem: "Nichts, was ich tue oder sage, wird etwas daran ändern, was du tust oder wie du dich ihm gegenüber fühlst." Darauf kontert Molly-Mae, die drei Jahre jünger als Zoe ist, nur genervt: "Richtig, und weißt du was, Zoe, das ist das Klügste, was du je gesagt hast."

Doch Zoe möchte offenbar einfach nur, dass ihre Schwester nicht wieder von Tommy verletzt wird. "Ich weiß, dass du irgendwann im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder verletzt sein wirst", warnt sie die UK-Love Island-Bekanntheit. Und sie sorgt sich wohl berechtigt, denn auch Molly-Mae hat Angst vor einem weiteren Beziehungsende mit dem Boxer. "Ich lebe in ständiger Furcht davor, dass unsere Beziehung wieder kaputtgeht", gestand sie in dem Trailer zu ihrer neuen Show.

Im vergangenen Jahr gab Molly-Mae überraschend bekannt, dass sie und Tommy nicht länger zusammen sind. Daraufhin brodelte die Gerüchteküche heftig, dass der Sportler seiner Partnerin fremdging. Diese klärte später alles auf, dass es keinen Seitensprung gegeben habe – vielmehr hätten Tommys Alkoholprobleme die Beziehung zerstört. Nun geben die beiden ihrer Liebe aber wohl noch mal eine Chance. "In ihrem Kopf sind sie wieder zusammen und wieder verliebt. Es ist ihr egal, wer es weiß. Es ist, als ob sie wieder in den Flitterwochen wären", berichtete ein Insider gegenüber The Sun vor wenigen Wochen.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, UK-Influencerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague bei den Pride Of Britain Awards 2019

Anzeige Anzeige