Molly-Mae Hague reflektiert toxische Beziehung mit Tommy

Molly-Mae Hague (25) sorgt mit ihrer neuen Dokumentation "Behind It All" für Aufsehen und gibt tiefe Einblicke in ihre turbulente Beziehung zu Tommy Fury (26). Der Reality-TV-Star spricht darin offen über die Schwierigkeiten, die ihre langjährige Partnerschaft in den vergangenen Monaten erschüttert haben. Während Molly-Mae und Tommy gemeinsam in die Kamera lächeln und sogar einen romantischen Urlaub in Dubai genießen, bleibt die Harmonie nicht ohne Schatten: Die angespannten Gespräche zwischen Molly-Mae und ihrer Schwester Zoe sowie die ungeklärten Probleme rund um Tommys früheren Alkoholkonsum stehen im Mittelpunkt einer Folge. Im Gespräch mit ihrer Familie gesteht die Influencerin dann auch, dass sie und Tommy zwar noch nicht offiziell wieder ein Paar sind, aber wieder mehr Zeit zusammen verbringen – auch zum Wohl ihrer kleinen Tochter Bambi.

Die Folge zeigt, dass zwischen Molly-Mae und ihrer Schwester Zoe zwischenzeitlich dicke Luft herrschte. Zoe äußerte deutliche Zweifel daran, ob die Probleme der vergangenen Monate – insbesondere Tommys Alkoholexzesse – wirklich dauerhaft überwunden sind. Molly-Mae beteuerte zwar, dass Tommy seit vier Monaten keinen Alkohol mehr angerührt habe, gibt jedoch offen zu, dass sie nicht wisse, ob das so bleiben wird. Ihre Mutter Debbie machte im Gespräch dann deutlich, wie wichtig ihr ein gutes Verhältnis zwischen den Schwestern ist – und wie schwer es für sie ist, Spannungen zwischen ihnen zu erleben. Ein gemeinsamer Ausflug zu einem Irish-Dance-Kurs sorgte schließlich für etwas Entspannung zwischen den Schwestern und weckte schöne Kindheitserinnerungen. Am Ende betonte Molly-Mae, dass sie trotz aller Herausforderungen an ihrem Traum einer glücklichen Familie mit Tommy festhält – auch wenn sie weiß, dass ein Neuanfang selten perfekt verläuft.

Bereits im vergangenen Sommer sorgte das Drama um Molly-Mae und Tommy für reichlich Wirbel: Nach fünf gemeinsamen Jahren und der Geburt ihrer Tochter trennten sich Molly-Mae und Tommy Fury öffentlichkeitswirksam – was zu Spekulationen über mögliche Untreue führte. Inzwischen hat Tommy aber sowohl in Interviews als auch auf Instagram klargestellt, dass seine Alkoholprobleme der wahre Grund für die Trennung waren. Nachdem sich die beiden wieder angenähert haben, machte Molly-Mae auch deutlich, wie sehr sie die Gerüchte über ein angebliches "Liebes-Drama aus PR-Gründen" belastet haben, und sagte: "Tommy und ich haben ein Kind zusammen – das hier ist unser echtes Leben." Molly-Mae sieht in Tommys aktuellem Verhalten "eine der besten Versionen" ihres Partners – und hofft, dass sich diese positive Entwicklung fortsetzt, nicht nur für sie selbst, sondern vor allem für Tochter Bambi.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Mai 2022

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague (l.) und ihre Schwester Zoe im Juli 2024

