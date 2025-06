Nach Comeback: Molly-Mae schwärmt von Tommy Fury als Papa

Hinter Molly-Mae Hague (26) und Tommy Fury (26) liegen turbulente Monate. Die beiden britischen Reality-TV-Stars trennten sich im August vergangenen Jahres, knapp ein Jahr nachdem die beiden sich verlobt hatten. Vor Kurzem feierten sie offiziell ihr Liebes-Comeback – nun nutzt Molly den englischen Vatertag als Anlass, dem Papa ihres Kindes einen emotionalen Text zu widmen. Zu einem süßen Foto in ihrer Instagram-Story von Tommy und der kleinen Bambi schreibt sie: "Du bist der geduldigste, ruhigste, gütigste und liebevollste Daddy aller Zeiten. Zu sehen, wie du unser kleines Mädchen liebst, ist eines der schönsten Dinge auf der Welt. Es ist völlig bedingungslos. Du bist wirklich dafür gemacht, ein Vater zu sein. Alles Gute zum Vatertag."

Noch vor wenigen Monaten schien es für die Fans der beiden wohl unvorstellbar, die kleine Familie wieder so vereint zu sehen. Die Unternehmerin schwieg lange über die Gründe der zwischenzeitlichen Trennung. In ihrem ersten ausführlichen Statement im vergangenen Januar machte sie aber kein Geheimnis daraus, wie hin- und hergerissen sie sich seitdem fühlte. "Alles, was ich im Leben will, ist, bei ihm zu sein und noch ein Baby mit ihm zu haben und als Familie gemeinsam alt zu werden. In einem schönen Haus zusammenzuleben und ein schönes Leben zu führen", erklärte sie unter Tränen in ihrer eigenen Dokuserie "Molly-Mar: Behind It All". Die vergangenen Monate bezeichnete sie als "die schlimmsten" ihres Lebens.

Im Mai dieses Jahres machten die Influencerin und der Profi-Boxer es dann endlich offiziell: Sie sind wieder zusammen. In der Fortsetzung ihrer eigenen Serie "Behind It All Part 2" schwärmte die Blondine über den 26-Jährigen: "Die Version von ihm, die er jetzt ist, ist eine der besten, die ich je gesehen habe." Inzwischen ist bekannt, dass Tommys Umgang mit dem Alkohol ihre Beziehung stark belastete. Als er Molly dann auch noch fremdging, zog sie die Reißleine. Daran soll er nun arbeiten und die beiden blicken positiv in eine gemeinsame Zukunft.

Instagram / mollymae Profi-Boxer Tommy Fury und seine Tochter Bambi

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Juni 2025

