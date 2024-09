"My Heart Will Go On"-Songwriter Will Jennings ist gestorben

Es sind traurige Nachrichten aus der Musikwelt: Wilbur H. "Will" Jennings ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Wie The Wrap berichtet, soll der Hitschreiber am Freitag in seinem Haus in Texas gestorben sein. Neben dem berühmten Soundtrack von Titanic, den Céline Dion (56) eingesungen hat, schrieb Will unter anderem auch die Lieder "Up Where We Belong" und "Tears in Heaven".

Bereits 1977 feierte Will seinen ersten großen Erfolg. Gemeinsam mit dem Komponisten Richard Kerr schrieb er den Nummer-eins-Hit "Looks Like We Made It" für Barry Manilow (81). 1981 wurde der Songwriter sogar erstmals für einen Oscar nominiert – den Goldjungen mit nach Hause nehmen konnte er aber erst zwei Jahre später für sein Werk "Up Where We Belong", das er zusammen mit Jack Nitzsche und Buffy Sainte-Marie schrieb. Außerdem wurde er für diesen Titel auch noch mit dem Golden Globe Award und dem BAFTA-Award ausgezeichnet. Für "Back in the High Life" sicherte sich Will sogar noch zwei Grammys und viele weitere Auszeichnungen.

Aber nicht nur die Filmindustrie bereicherte Will mit seiner Arbeit. Auch in der Musikwelt konnte er mit seinen Texten Fuß fassen. So schrieb er beispielsweise Songs für Künstler wie Bon Jovi, Keith Jarrett, Whitney Houston (✝48), Roy Orbison und Otis Rush. Seinen Durchbruch feierte er allerdings mit "My Heart Will Go On". Die Single erreichte in den USA, Großbritannien und Deutschland die Spitze der Charts.

Getty Images Will Jennings (m.) mit der BMI-Vizepräsidentin und dem BMI-Präsidenten

Getty Images "Titanic"-Songwriter James Horner und Will Jennings bei den Grammys 1999

