Sexuelle Fantasien: Gillian Anderson präsentiert Buch "Want"

Gillian Anderson (56) hat vor einigen Tagen im Southbank Centre's Royal Festival Hall in London ihr neues Buch "Want" vorgestellt. Die Schauspielerin, bekannt aus Akte X, unterhielt das Publikum mit viel Witz und Charme, während sie ihr jüngstes Werk präsentierte – ein Band mit anonymen Briefen von Frauen über ihre sexuellen Wünsche. Obwohl Gillian selbst auch Probleme hatte, ihre eigenen tiefsten sexuellen Fantasien zu Papier zu bringen, betonte sie, wie wichtig es ist, sich von der Scham zu lösen und seine Wünsche offen zu äußern. Wie Daily Mail berichtet, war Gillian von der enthusiastischen Reaktion des Publikums sichtlich überrascht und hielt diesen Moment auch für sich fest, indem sie die Menge mit ihrem Handy filmte.

"Want" wurde inspiriert von Nancy Fridays 1973 erschienenem Klassiker "My Secret Garden" und behandelt die Scham rund um die weibliche Sexualität. Anwesende Autorinnen diskutierten mit Gillian darüber, wie schwer es vielen Frauen fällt, über ihre sexuellen Wünsche zu sprechen. Trotz ihrer Rolle als Sexualtherapeutin in der Netflix-Serie Sex Education, gestand Gillian in einem Interview mit The Guardian, dass selbst sie unter den gesellschaftlichen Erwartungen leidet, was sie auch fast daran hinderte, ihre eigenen Fantasien für das Buch niederzuschreiben.

Im Gespräch über ihre Karriere und Lebenserfahrungen erzählte Gillian von ihrem Zwiespalt, 1996 als "Sexiest Woman Alive" betitelt zu werden, während sie gleichzeitig ihren Alltag als arbeitende Mutter meisterte. Sie betonte auch, wie bedeutend ihre Rolle als die selbstbewusste Stella Gibson in der Serie "The Fall" war, um ihr in ihren 40ern zu helfen, ihre eigene sexuelle Kraft zu entdecken. Nun, mit fast 60 Jahren, sieht sie sich in einem neuen Lebensabschnitt, in dem sie andere Frauen ermutigen möchte, stets offen für Neues zu bleiben. Gillian, die in London mit ihren Söhnen Oscar und Felix lebt, setzt sich dafür ein, dass es nie zu spät ist, einen Neubeginn zu wagen. Neben den beiden Söhnen hat Gillian eine ältere Tochter, Piper, aus ihrer ersten Ehe mit Clyde Klotz, den sie am Set von "Akte X" kennengelernt hatte.

Getty Images Gillian Anderson, Februar 2020 in London

Getty Images Gillian Anderson bei der "Sex Education"-Premiere in London im Januar 2020

