Schräg oder cool? Gillian Anderson trägt Kleid mit Vulven

Das ist mal ein Statement! Gillian Anderson (55) konnte sich als Schauspielerin vor allem dank der Mystery-Serie Akte X einen Namen machen. Aktuell feiert sie aber auch mit ihren Auftritten in The Crown und in dem Netflix-Hit Sex Education Erfolge. In letzterem spielt sie eine Sextherapeutin mit ausgeprägtem Sinn für Feminismus. Eine Eigenschaft, die wohl auch Gillian in sich trägt: Bei den Golden Globes zieht sie alle Blicke mit ihrem Rock voller Vulven auf sich.

Elegant und stolz präsentiert Gillian die creme-weiße Robe der Designerin Gabriela Hearst. Auf den ersten Blick wirkt das Kleid schlicht und einfach, doch bei genauem Hinschauen fällt auf, dass der Rock über und über mit Vulven, also dem äußeren Bereich des weiblichen Geschlechtsorgans, bestickt ist. Die 55-Jährige scheint sich mit ihrer Outfitwahl mehr als wohl zu fühlen. "Das Kleid ist bequem. [...] Das Kleid hat überall Yonis", freut sie sich im Red-Carpet-Interview mit extraTV.

Hinter dieser besonderen Robe steckt aber noch mehr als nur ein ausgefallener Look. Wie Gillian verrät, ist das Kleid nämlich in Zuge einer Zusammenarbeit mit ihrer eignen Marke G-Spot entstanden. Bei dem auf den ersten Blick schlüpfrigem Produkt handelt es sich aber nicht um Dinge aus dem Sex-Shop. Viel eher verkauft Gillian jetzt ihren ganz eignen Softdrink, den sie kurzerhand G-Spot, also G-Punkt, nannte und auf Instagram als Wohlfühldrink promotete.

Getty Images Gillian Anderson, Schauspielerin

Getty Images Gillian Anderson bei der "The Crown"-Staffel-drei-Weltpremiere in London im November 2019

Getty Images Gillian Anderson, Schauspieler

