Diebe verschafften sich Zugang zu Brad Pitts L.A.-Anwesen

Das Los-Angeles-Heim des Hollywood-Stars Brad Pitt (61) wurde am Abend des 25. Juni Ziel eines Einbruchs. Wie das Los Angeles Police Department gegenüber TMZ bestätigte, verschafften sich drei bislang unbekannte Täter durch ein Fenster Zutritt zu dem Anwesen im Viertel Los Feliz und durchwühlten die Räumlichkeiten des bekannten Schauspielers. Bislang ist allerdings noch unklar, was aus den vier Wänden des 61-Jährigen entwendet wurde und wie groß der Schaden ist.

Glück im Unglück: Der Schauspieler war zum Zeitpunkt des Einbruchs selbst nicht zu Hause, da er sich auf der internationalen Promotiontour für seinen neuen Film "F1" befindet. Weder die Polizei noch Brads Sprecher äußerten sich bislang detaillierter zu dem Vorfall. Der Einbruch reiht sich in eine Serie jüngster Vorfälle ein, bei denen prominente Persönlichkeiten ins Visier von Kriminellen geraten sind. Erst im Mai kam es zu einem Zwischenfall bei Jennifer Aniston (56), als ein Mann sein Auto durch das Tor ihres Anwesens in Bel Air fuhr. Auch das Haus von Keith Urban (57) und Nicole Kidman (58) wurde dieses Jahr am Valentinstag von Einbrechern heimgesucht.

Der Schauspieler ist nicht nur durch seine Filme, sondern auch durch seine wohltätige Arbeit sowie die vergangene Ehe mit Angelina Jolie bekannt. Nach zwölf gemeinsamen Jahren, davon zwei Ehejahren, trennte sich das einstige Hollywood-Vorzeigepaar im Jahr 2016. Erst nach acht Jahren erbitterten Rechtsstreits wurde die Ehe endgültig geschieden. In all den Jahren hatte sich Brad nie zu der Scheidung geäußert. Erst kürzlich kommentierte er im Interview mit GQ den Rosenkrieg mit seiner Ex, sah das Ganze jedoch eher nüchtern: "Ich denke nicht, dass es so eine große Sache war. Es war nur etwas, das rechtlich zu einem Abschluss kam."

Getty Images Brad Pitt im September 2024

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt