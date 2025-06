Diese Symptome bemerkte schwangere Paulina Pilch zuerst

Paulina Pilch, bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat große Neuigkeiten zu verkünden: Sie erwartet ihr erstes Kind! In einem Instagram-Q&A teilte sie mit ihren Followern Details zu den Anfängen ihrer Schwangerschaft. Eine der meistgestellten Fragen war dabei, welche Symptome sie zuerst bemerkte. Paulina gab zu, dass ihr der Anfang gar nicht so leichtfiel: "Ich hatte ein wenig Übelkeit bei Kleinigkeiten wie Eiern und Co.", erzählte sie offen. Der Gedanke an eine Schwangerschaft sei ihr dann gekommen, als ihre Periode fünf Tage ausblieb.

Trotzdem rechnete die TV-Persönlichkeit nicht sofort damit, dass es tatsächlich geklappt haben könnte. "Ich habe wirklich null damit gerechnet", gestand sie. Doch mit der zunehmend auftretenden Übelkeit im ersten Trimester wurde sie sich nach und nach sicherer. Diese Phase sei für sie herausfordernd gewesen, betonte Paulina weiter und erklärte, dass das Gefühl vor allem am Anfang recht intensiv war. Zusätzlich zum Schwangerschaftstest dürfte also auch das ungewohnte Unwohlsein dazu beigetragen haben, dass sie die frohe Botschaft schließlich für sich bestätigen konnte.

Für Paulina beginnt damit ein völlig neuer Lebensabschnitt, fernab von den gewohnten Reality-TV-Kameras. Ihren Fans gibt sie regelmäßig in den sozialen Medien Einblicke in die aufregenden Veränderungen ihres Alltags. Dabei zeigt sich die werdende Mutter meist von ihrer entspannten und humorvollen Seite, was bei den Followern gut ankommt. Trotz der Strapazen der ersten Wochen scheint Paulina voller Vorfreude auf das Abenteuer Elternschaft zu sein – und ihre Fans freuen sich mit ihr auf das, was die kommenden Monate noch bringen werden.

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, TV-Bekanntheit

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, Influencerin

Instagram / paulinapilch Pauline Pilch und Partner Adi bei der Verkündung des Babygeschlechts