Gillian Anderson und David Duchovny über Streit bei "Akte X"

Gillian Anderson (56) und David Duchovny (64), die Stars der legendären Mystery-Serie Akte X, haben erstmals ausführlich über die schwierigen Zeiten am Set gesprochen. In einem gemeinsamen Gespräch im Podcast "Fail Better" von David erzählten sie von den Spannungen und Konflikten, die ihre Zusammenarbeit beeinträchtigten. "Es gab eine Zeit, in der wir außerhalb der Kameras keinerlei Kontakt hatten", gestand der Schauspieler offen. Trotz der Differenzen gelang es ihnen jedoch, vor der Kamera eine überzeugende Chemie zwischen ihren Charakteren Fox Mulder und Dana Scully zu erzeugen. Nach Abschluss der ursprünglichen Serie mit zwei weiteren Filmen gab es sogar noch ein Reboot.

Im Podcast gaben beide zu, dass die plötzliche Berühmtheit zu Beginn ihrer Karrieren eine große Herausforderung war. Gillian bestätigte: "Es ist völlig verrückt, dass wir all die verschiedenen Gefühle und die Anziehung zwischen unseren Figuren so überzeugend vor der Kamera präsentieren konnten, aber danach wochenlang nicht miteinander sprachen." David fügte hinzu: "Wir waren beide unerfahren, und plötzlich wurde es zu einem weltweiten Phänomen. Wir versuchten herauszufinden, wer wir eigentlich waren." Die intensive Arbeit und der enorme Druck führten dazu, dass sie sich oft aus dem Weg gingen oder Auseinandersetzungen hatten.

Heutzutage haben Gillian und David ihren Frieden mit der Vergangenheit gemacht und stehen in einem besseren Verhältnis zueinander. Die gemeinsamen Erfahrungen haben sie letztendlich zusammengeschweißt. David beschrieb ihre Beziehung einmal als "fast so, als stammten wir aus derselben Familie". Neben "Akte X" haben beide erfolgreiche Karrieren fortgesetzt: Gillian glänzte in Serien wie The Crown und Sex Education, während David in "Californication" und "Aquarius" zu sehen war. Doch für viele Fans bleiben sie untrennbar mit Mulder und Scully verbunden, und ihre Geschichten über die Zusammenarbeit geben einen faszinierenden Einblick hinter die Kulissen einer der einflussreichsten Serien der 90er Jahre.

Gillian Anderson und David Duchovny als Scully und Mulder in "Akte X"

Landmark Media Press and Picture Gillian Anderson und David Duchovny in der elften Staffel von "Akte X"

