Gillian Anderson war zehn Tage nach Entbindung zurück am Set

Gillian Anderson (55) wurde schwanger, während sie regelmäßiges Cast-Mitglied der Serie Akte X war. Nur zehn Tage nach der Entbindung per Kaiserschnitt stand sie wieder vor der Kamera – von der empfohlenen Pause von sechs bis acht Wochen konnte sie nur träumen. In der "Today"-Show erklärt die Schauspielerin, wie sie jetzt über diese Zeit denkt. "Ich denke, wenn ich mich nicht so schuldig gefühlt hätte, dass ich in der ersten Staffel schwanger wurde, hätte ich vielleicht besser auf mich aufgepasst und mehr darauf geachtet, was ich brauche", meint Gillian und fügt hinzu: "Ich war so sehr mit dem Gedanken beschäftigt: Ich wäre fast gefeuert worden, ich habe Mist gebaut, ich werde alles tun, was sie sagen."

Heute ist die Sex Education-Darstellerin stolze Mutter ihrer ältesten Tochter Piper, sowie ihrer Söhne Oscar und Felix. Wenn sie auf das Geschehene zurückblickt, könne sie kaum fassen, dass sie sich damals so unter Druck setzen ließ. Immerhin habe die Entscheidung auch das Leben ihrer Tochter beeinflusst, die die ersten Monate ihres Lebens in einem Wohnwagen am Set verbrachte. Bei ihren nächsten Schwangerschaften ging sie die Dinge bereits anders an. "Die Entscheidung, am Ende meiner Schwangerschaft mit Felix nicht zu arbeiten – denn ich habe bis zum Ende von Pipers Schwangerschaft gearbeitet – und in den ersten sechs Monaten nach der Geburt von Oscar nicht zu arbeiten, war einfach wunderbar", schwärmt sie.

Dennoch kann von Reue nicht die Rede sein. Die Britin schätzt ihren Job als Schauspielerin nach wie vor, und ebenso ihre Zeit am Set von der beliebten Mystery-Serie. "Akte X" lief von 1993 bis 2002 und erhielt 2016 ein Reboot, ebenfalls mit Gillian als Agentin Dana Scully. Einige Jahre nach dem Aus der Serie feierte sie sogar ein Wiedersehen mit ihren Co-Stars.

Landmark Media Press and Picture Gillian Anderson und David Duchovny in der elften Staffel von "Akte X"

Getty Images Gillian Anderson, Schauspielerin

