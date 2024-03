Wow-Auftritt in Grün! Gillian Anderson auf "Scoop"-Premiere

Was für ein hinreißender Auftritt! Schauspielerin Gillian Anderson (55) rockt die Premiere des Netflix-Filmes "Scoop" in einem knöchellangen grünen Kleid. Offene Haare und unauffälliger Schmuck sorgen für einen natürlichen Look. Damit lenkt nichts von dem umwerfenden trägerlosen Dress des Hollywood-Stars ab. Die Beauty posiert neben ihren Co-Stars Keeley Hawes (48) und Billie Piper (41) – beide erscheinen ganz in Schwarz, nur Gillian bringt etwas Farbe in das Trio. Die drei Frauen werden ab dem 5. April in der Netflix-Produktion "Scoop" zu sehen sein.

Mit strahlendem Lächeln blickt Gillian in die Kameras – das können Zuschauer in dem Film wohl eher nicht erwarten. Die "The Crown"-Darstellerin schlüpft dort in die Rolle der knallharten BBC-Journalistin Emily Maitlis. Vor dieser Rolle hatte sie im Vorfeld einen Heidenrespekt. "Sie [Emily] ist eine sehr starke Frau und ich war mir erst unsicher, ob ich mich der Kritik stellen möchte, sollte ich mit meiner Darstellung irgendetwas falsch machen", verrät sie gegenüber The Hollywood Reporter auf der Premiere.

Die Story orientiert sich an wahren Begebenheiten rund um das Skandal-Interview von Prinz Andrew (64) von 2019. Dem britischen Royal wurde damals vorgeworfen, in den Sex-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt zu sein. In besagtem BBC-Interview verstrickte sich der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) in viele Widersprüche und es wurde zu einem Debakel für das Königshaus, das vielen bis heute in Erinnerung geblieben ist.

Getty Images Keeley Hawes, Gillian Anderson und Billie Piper, "Scoop"-Premiere März 2024

Getty Images Prinz Andrew

