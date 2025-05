Hier wird "Sex Education"-Star Gillian Anderson gerne intim

Gillian Anderson (56), bekannt aus der Serie Sex Education, plauderte in einem aktuellen Interview mit The Sunday Times auf humorvolle und unbeschwerte Weise über ihre sexuellen Vorlieben. Die Schauspielerin hielt sich nicht mit Details zurück und gestand, dass intime Momente in einer engen Umgebung wie einem Zelt durchaus ihren Reiz hätten: "Nun, Sex auf dem Rücksitz eines Autos, Sex überall, ich meine, ja, warum nicht? Unbequem, auf engem Raum, das ist ein Muss", verriet sie schmunzelnd.

Gillian, die durch ihre Rolle als Sextherapeutin Jean Milburn zum Symbol für weibliche sexuelle Stärke wurde, betonte außerdem, wie wichtig es sei, dass Frauen sich nicht für ihre eigenen Bedürfnisse schämen. Inspiration für diese Offenheit fand Gillian nicht nur in ihrer Arbeit, sondern auch durch ihr Buch "Want". In ihm sind anonyme Briefe von Frauen aus der ganzen Welt gesammelt, die ihre geheimen Fantasien teilen. Dabei geht sie auch auf die Schwierigkeiten ein, die viele Frauen haben, offen über ihre Wünsche zu sprechen. "Selbst im Jahr 2025 fällt es uns schwer, mit unseren Partnern darüber zu reden", erklärte die 56-Jährige. Das Buch zielt darauf ab, Tabus zu durchbrechen und sowohl Frauen als auch Männer für ein tieferes Verständnis zu sensibilisieren – nicht zuletzt, um festgefahrene Rollenbilder und Hemmungen abzubauen.

Gillian bezeichnet sich nicht als Therapeutin, sondern als Schauspielerin mit einer Leidenschaft für das Thema Intimität. Trotz ihres Status als Sexsymbol habe sie oft das Gefühl, dass ihre Medienpräsenz nicht ihrer täglichen Realität entspricht. Privat ist sie, wie sie betonte, vor allem Mutter von drei Kindern und ständig unterwegs zwischen Dreharbeiten und Familienleben. Auch ihre Rolle der selbstbewussten DS Stella Gibson in "The Fall" habe ihr jedoch geholfen, mit sich selbst und ihrer Sexualität ins Reine zu kommen. Jetzt, kurz vor ihrem 60. Geburtstag, betont sie: "Es ist nie zu spät, etwas Neues anzufangen, egal in welchem Bereich."

Anzeige Anzeige

Getty Images Gillian Anderson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Gillian Anderson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige