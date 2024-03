"Richtiger Zeitpunkt": Gillian Anderson über "The Crown"-Aus

Gillian Anderson (55) stand als Margaret Thatcher (✝87) in der 4. Staffel von The Crown vor der Kamera. Die Serie dreht sich um das britische Königshaus und dessen Mitglieder. Vergangenes Jahr endete die Serie dann mit den Geschehnissen aus dem Jahr 2005. Doch darüber scheint die Schauspielerin nicht unglücklich zu sein. "Ich denke, es war genau der richtige Zeitpunkt für das Ende. Es war zu nah an der Gegenwart", erklärt sie laut The Sun. Auch auf die derzeitigen Geschehnisse rund um König Charles (75) III. und Prinzessin Kate (42) geht sie ein: "Gerade jetzt ist ein Moment, in dem wir verstehen, dass sie um etwas Frieden und Ruhe gebeten haben, um das zu verarbeiten, was sie erleben – und es fühlt sich an, als wäre das, das Mindeste, was wir tun können."

Der Monarch und seine Schwiegertochter sind beide an Krebs erkrankt. Während Charles seine Diagnose bereits Anfang Februar publik gemacht hatte, teilte Kate ihren Befund erst vor wenigen Tagen mit. "Die OP war erfolgreich, obwohl bei den Tests nach der OP herausgefunden wurde, dass da doch Krebs war", erzählte die dreifache Mutter in einer Videobotschaft, die unter anderem auf Instagram veröffentlicht wurde.

Während Kate sich seit Januar weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückzieht, wird Charles am kommenden Sonntag sogar an einem Ostergottesdienst teilnehmen. Allerdings wird der 75-Jährige laut einem Insider, der sich gegenüber Daily Mail äußerte, "von der königlichen Familie getrennt sitzen, um seine Gesundheit zu schützen".

Getty Images Prinzessin Kate und König Charles III., März 2012

Getty Images König Charles im Juni 2018

