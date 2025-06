Neue Details im Verhaftungsdrama um Jimi Blue Ochsenknecht

Im Rechnungsdrama um Jimi Blue Ochsenknecht (33) gibt es neue Details. Am 27. Dezember 2021 feierte der Schauspieler seinen 30. Geburtstag gemeinsam mit seinem Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35), dem Schwager Nino Sifkovits (30) und weiteren Freunden in Kitzbühel. Der luxuriöse Abend, der unter anderem durch teuren Champagner und eine gehobene Speisenauswahl bestach, endete mit einer Rechnung von 6706,20 Euro, die jedoch nicht von Jimi selbst beglichen wurde. Diese wurde stattdessen an den Hotelier Wilhelm Steindl weitergeleitet, in dessen Vier-Sterne-Hotel "Sonne" die Gruppe logierte. "Als Hotel habe ich das im guten Glauben bezahlt, da ich dachte, dass Ochsenknecht das überweist", erklärt Hotelchef Wilhelm Steindl gegenüber Bild.

Insgesamt beliefen sich die Kosten für den Aufenthalt, inklusive Suite, Wellnessnutzung, Taxiservice und sogar acht Packungen Zigaretten, auf fast 14.000 Euro. Trotzdem gab Jimi beim Auschecken an, ein zu niedriges Kreditkartenlimit zu haben, und versprach, die Summe zeitnah zu überweisen. Doch dieser Betrag wurde offenbar nie von ihm selbst beglichen. "Wir sind der Meinung, dass er das Geld nie bezahlen wollte, dass er den Urlaub konsumiert hat im Wissen, dass er es nie bezahlen wird", so Wilhelm. Ähnliche Vorwürfe wurden bereits im Zusammenhang mit einer Feier in Graz 2022 laut, bei der Jimi erneut nicht für die entstandenen Kosten aufgekommen sein soll.

Zuletzt kam heraus: Die offene Rechnung über 13.827,35 Euro wurde mittlerweile beglichen. Nach Informationen des Newsportals übernahm ausgerechnet Jimis Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) die Zahlung. Angeblich liegen dem Blatt sowohl Überweisungsbelege als auch die Bestätigung des Hoteliers vor. "Jimi Blue Ochsenknecht hat unseren Familienbetrieb über mittlerweile fast vier Jahre probiert zu verarschen und hinters Licht zu führen. Doch die Staatsanwaltschaft lässt sich nicht verarschen, das Recht ist für alle Menschen gleich", ärgerte sich Wilhelm im Gespräch. Weder die Influencerin noch der Schauspieler äußerten sich bisher öffentlich zu den neuesten Entwicklungen.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht auf dem Oktoberfest 2022

Timm, Michael Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar