Gillian Anderson wünschte sich während Single-Zeit mehr Sex

Gillian Anderson (56) sprach kürzlich im "Modern Love"-Podcast offen über ihre Wünsche und Vorstellungen in Bezug auf ihr Sexleben. So bedauert es die Schauspielerin, in manchen Phasen ihres Lebens sexuell nicht aktiver gewesen zu sein – insbesondere während sie Single war. Zeitgleich betonte Gillian im Gespräch mit der Moderatorin Anna Martin die Bedeutung von sexuellen Fantasien. Daraufhin kam es zu einer Diskussion zwischen Gillian und der Moderatorin, ob Menschen in Beziehungen ihre Fantasien aktiv pflegen sollten. "Einige Menschen können ohne Fantasie keinen Höhepunkt erreichen", erklärte die Schauspielerin und fügte hinzu, dass das Teilen von Fantasien die Intimität eines Paares stärken könne. Aus diesem Grund seien sexuelle Fantasien in einer Beziehung laut Gillian "gesund" und könnten dazu beitragen, Partner einander näherzubringen.

In diesem Zusammenhang sprach Gillian auch über die Herausforderungen beim Schreiben ihres Buches "Want: Sexual Fantasies By Anonymous". Für dieses sammelte sie anonyme Fantasien von Frauen aus der ganzen Welt – und versuchte auch ihre eigenen sexuellen Träume in Worte zu fassen. Zudem verriet die 56-Jährige, dass ihr intensives Ashtanga-Yoga zu einem stärkeren Körperbewusstsein verholfen habe. "Ich war verbunden mit mir selbst und meinem Körper und fühlte mich sehr viel selbstbewusster", schwärmte sie und fügte hinzu, dass sie dadurch eine Aura ausgestrahlt habe, die andere Menschen magisch anzog: "Es gab eine Zeit, da tauchten Menschen einfach aus dem Nichts auf – in einem Starbucks, auf der Straße, überall."

Über das Liebesleben von Gillian gibt es ansonsten von Höhen und Tiefen zu berichten: So heiratete sie 1994 ihren ersten Ehemann Clyde Klotz, den sie beim Set von "The X Files" kennenlernte. Nach der Scheidung im Jahr 1997 folgte 2004 die Ehe mit Julian Ozanne – die jedoch nach kurzer Zeit ebenfalls endete. Beruflich läuft es für Gillian dafür umso rosiger: So bleibt sie sowohl in der Schauspielbranche als auch in der Literaturwelt eine gefeierte Persönlichkeit, wobei sie kontinuierlich Themen rund um Liebe, Sexualität und Selbstverwirklichung erforscht.

Getty Images Gillian Anderson bei den BAFTA Awards 2020

Getty Images Gillian Anderson auf dem Hollywood Walk of Fame im Januar 2018

