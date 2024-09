K-Pop-Sänger soll in heftigen Sex-Skandal verwickelt sein

Es sind beunruhigende Nachrichten aus Südkorea, die in den vergangenen Tagen die Runde machten: Moon Taeil war seit 2016 Teil der K-Pop-Boyband NCT. Doch nun gehört er nicht länger zu der Gruppe – der Sänger ist offenbar in einen Sex-Skandal verwickelt. "Wir haben kürzlich erfahren, dass Taeil in einem Strafverfahren wegen eines sexuellen Vergehens angeklagt wurde. Als wir die Fakten in dieser Angelegenheit bewerteten, erkannten wir die Schwere der Situation und entschieden, dass Taeil seine Aktivitäten mit dem Team (NCT) nicht mehr fortsetzen kann", erklärt die südkoreanische Musikagentur SM Entertainment in einem offiziellen Statement.

Doch was wird Taeil vorgeworfen? Genaueres ist derzeit nicht bekannt – auch seine Agentur schweigt zu mehr Details. Angeblich soll der "Kick it"-Interpret eine Frau jahrelang gestalkt haben. Zudem soll er sich Zugriff auf ihr Handy verschafft haben, damit er sie beobachten konnte, wie vermehrt auf TikTok behauptet wird. Des Weiteren sind auch Spekulationen im Umlauf, dass Taeil ihr und ihrer Mutter Drohnachrichten hat zukommen lassen. Bestätigt ist dies aber nicht.

Die Fans sind über die Situation rund um Taeil mehr als schockiert. Auf X spekulieren die K-Pop-Anhänger seit einigen Tagen über den Skandal. "Es muss wirklich ernst sein, sonst hätte SM Taeil nicht direkt aus der Gruppe geworfen", erklärt beispielsweise ein User. Ein anderer bittet derweil um eine Art Realitätscheck: "Das ist der ultimative Beweis, dass wir niemals wirklich wissen, ob die K-Pop-Stars wirklich so lieb und nett sind oder nur ihre Rolle spielen."

Getty Images Die NCT-127-Mitglieder Johnny, Haechan, Jaehyun, Taeyong, Doyoung, Mark, Yuta und Taeil

Instagram / nct Moon Taeil, ehemaliges NCT-Mitglied

