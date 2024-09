Sex-Skandal um Moon Taeil: Es sind neue Details bekannt

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Moon Taeil (30) nicht länger zu der K-Pop-Gruppe NCT gehört. Wegen eines Sex-Skandals, in den der Sänger involviert sein soll, wurde er aus der Boyband geschmissen. Taeil soll eine Frau jahrelang gestalkt haben. Nun sind neue Details bekannt! Die Polizei von Bangbae, Seoul, bestätigt, dass der Fall an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurde. Verhaftet wurde der "Punch"-Interpret aber nicht, wie allkpop unter anderem berichtet. Des Weiteren heißt es, dass das mutmaßliche Opfer bereits am 13. Juni eine Anzeige wegen eines Sexualverbrechens gegen Taeil erstattete.

Taeil wurde am 28. August zu einer polizeilichen Vernehmung eingeladen. Was dabei rauskam, ist nicht bekannt. Ob Beweise gegen den beschuldigten Südkoreaner vorliegen, ist ebenfalls unklar. Doch seine Agentur SM Entertainment hatte vor zwei Wochen öffentlich gemacht, dass seine Zeit als Boyband-Star vorerst beendet sei. "Wir haben kürzlich erfahren, dass Taeil in einem Strafverfahren wegen eines sexuellen Vergehens angeklagt wurde. Als wir die Fakten in dieser Angelegenheit bewerteten, erkannten wir die Schwere der Situation und entschieden, dass Taeil seine Aktivitäten mit dem Team (NCT) nicht mehr fortsetzen kann", hieß es in einem Statement.

Bereits vor Taeil standen zwei seiner Kollegen im Zusammenhang mit einem Sex-Skandal. Johnny Suh (29) und Haechan (24) sollen sich im Juni mit japanischen Prostituierten vergnügt haben – auch Drogen sollen dabei im Spiel gewesen sein. Diese Anschuldigungen dementierte NCTs Management hingegen: "Zurzeit werden im Internet wahllos grundlose Gerüchte über Johnny und Haechan verbreitet, die Prostitution, Drogen und andere schockierende Inhalte betreffen, die man nicht einmal laut aussprechen kann. Nach einer Überprüfung sind diese Gerüchte völlig falsch und stellen kriminelle Handlungen dar, die den Charakter unserer Künstler schwer verletzen."

Getty Images Die NCT-127-Mitglieder Johnny, Haechan, Jaehyun, Taeyong, Doyoung, Mark, Yuta und Taeil

Getty Images Johnny Suh im Mai 2023

