Ex-Idol Moon Taeil wird wegen Quasi-Vergewaltigung angeklagt

Moon Taeil (30), ehemaliges Mitglied der erfolgreichen K-Pop-Gruppe NCT, steht schwerwiegenden Vorwürfen gegenüber. Wie Allkpop berichtet, hat die Staatsanwaltschaft in Seoul ihn Ende Februar wegen einer sogenannten Quasi-Vergewaltigung nach dem Gesetz zur Bestrafung sexueller Gewalt angeklagt. Laut südkoreanischem Strafrecht fällt die Tat unter einen Gesetzesabschnitt, der Gruppenübergriffe an Menschen in einem wehrlosen Zustand besonders hart bestraft. Die Anschuldigungen betreffen außerdem zwei weitere Männer, die seine Komplizen gewesen sein sollen. Sie und Moon Taeil werden bezichtigt, eine alkoholisierte Frau sexuell missbraucht zu haben.

Die Ermittlungen hatten Monate in Anspruch genommen, da Taeil unter anderem einer polizeilichen Vorladung nicht nachkam. Sein Anwalt gab damals an, dass gesundheitliche Probleme der Grund für sein Fernbleiben gewesen seien. Dennoch kamen bald konkrete Anschuldigungen ans Tageslicht: Der ehemalige K-Pop-Sänger soll mit seinen vermeintlichen Komplizen die Situation der Frau ausgenutzt haben. Ein vorher beantragter Haftbefehl wurde abgelehnt, da der frühere NCT-Star und seine Mitangeklagten die Tat gestanden haben sollen.

Moon Taeil, der 2016 als Teil von NCT U auf der K-Pop-Bühne debütierte, erlebte eine steile Karriere, bevor die schweren Vorwürfe bekannt wurden. In einem Statement seiner früheren Agentur SM Entertainment, das im Herbst 2024 veröffentlicht wurde, lautete es: "Wir haben kürzlich erfahren, dass Taeil in einem Strafverfahren wegen eines sexuellen Vergehens angeklagt wurde." Ferner betonte das südkoreanische Unterhaltungsunternehmen, "dass Taeil seine Aktivitäten mit dem Team (NCT) nicht mehr fortsetzen kann."

Elyse Jankowski/ Getty Images North America Jeno, Mark, Haechan, Renjun, Chenle, Jisung and Jaemin von beim HeartRadio Jingle Ball, Dezember 24

Getty Images Haechan, Jaehyun, Taeyong und Taeil, NCT-Stars

